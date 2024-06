PS quer que Governo acelere o Plano Ferroviário Nacional

Projecto de resolução dos socialistas recorda que “a aposta no transporte ferroviário tornou-se consensual no país” e insta o Governo a concluir a aprovação do documento estratégico para o sector.

“A adopção de um Plano Ferroviário Nacional que oriente as opções de investimento de longo prazo é fundamental para levar a ferrovia a todas as capitais de distrito, reduzir o tempo de viagem entre as principais cidades do país e promover melhores ligações da rede ferroviária às infra-estruturas portuárias e aeroportuárias”. É com base nesta premissa — que os socialistas insistem ser “consensual” — que o projecto de resolução apresentado esta segunda-feira na Assembleia da República espera acelerar um processo iniciado pelo governo anterior, impedindo que caia no esquecimento o plano que pretende vertebrar o território através de uma moderna rede de caminhos-de-ferro.