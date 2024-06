Como as crianças morrem e mirram de fome em Gaza: sem carne nem peixe, sem pão nem leite

Uma em cada três crianças no Norte da Faixa de Gaza está gravemente desnutrida ou a sofrer de definhamento, de acordo com a UNICEF.

Estima-se que cerca de 166 milhões de pessoas em todo o mundo necessitem de medidas urgentes contra a fome, de acordo com a Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC), uma parceria global que mede a insegurança alimentar.

Isto inclui quase toda a gente na Faixa de Gaza, onde o Exército israelita lançou uma ofensiva em Outubro, na sequência de um ataque a Israel por militantes do Hamas. Mais de um milhão de habitantes de Gaza enfrenta a forma mais extrema de subnutrição - classificada pelo IPC como "Catástrofe ou Fome".

Majd Salem, de sete meses, é um deles.

Nascido a 1 de Novembro, três semanas depois de Israel ter lançado a ofensiva, o menino estava a ser tratado a uma infecção no peito na UCI neonatal do hospital Kamal Adwan, no Norte de Gaza, a 9 de Maio. A enfermeira que cuidava dele disse que ele sofria de desnutrição grave.

Majd nasceu com um peso saudável de 3,5 kg, disse a sua mãe, Nisreen al-Khateeb. Em Maio, quando tinha seis meses de idade, o seu peso mal tinha mudado para 3,8 kg, disse ela - cerca de 3 kg menos do que seria esperado para um bebé da sua idade.

Majd, cujos olhos seguiam atentamente os repórteres que o visitavam, teve de receber antibióticos para a infecção e leite fortificado para aumentar o seu peso, disse a mãe. A Reuters não conseguiu localizá-los depois de 21 de Maio, quando o hospital foi evacuado na sequência de um ataque israelita.

Uma em cada três crianças no norte da Faixa de Gaza está gravemente desnutrida ou a sofrer de definhamento, de acordo com a agência da ONU para as crianças, UNICEF, citando dados dos seus parceiros no terreno. Ismail Al-Thawabta, director do gabinete de imprensa do governo do Hamas, disse que os seus registos mostram que 33 pessoas morreram de desnutrição em Gaza, incluindo 29 crianças, mas acrescentou que o número pode ser maior.

O COGAT, uma agência do Ministério da Defesa israelita encarregue de coordenar as entregas de ajuda nos territórios palestinianos, não respondeu a um pedido de comentário para este artigo. No final de Maio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel emitiu uma declaração pormenorizada questionando os métodos de análise do IPC, que, segundo ele, omitiam as medidas tomadas por Israel para melhorar o acesso aos alimentos em Gaza. O IPC recusou-se a comentar.

Quando não morrem, mirram

Mesmo quando as crianças sobrevivem, os especialistas em nutrição dizem que a privação de alimentos nos primeiros anos pode causar danos duradouros.

O cérebro de uma criança desenvolve-se ao seu ritmo mais rápido nos primeiros dois anos de vida. Assim, mesmo que não morram de fome ou de doença devido ao enfraquecimento do sistema imunitário, as crianças podem sofrer atrasos no crescimento e no desenvolvimento, afirmou Aashima Garg, conselheira para a nutrição da UNICEF para o Médio Oriente e Norte de África.

"Embora possam estar vivos, podem não se desenvolver tão bem na infância e mais além", afirmou.

Três famílias de Gaza falaram à Reuters sobre as suas dietas diárias e quatro especialistas em saúde global explicaram como essa privação afecta o corpo em crescimento. Os danos causados em semanas manifestam-se ao longo dos anos, disseram.

"Pode ter um impacto a longo prazo no seu sistema imunitário, na sua capacidade de absorver uma boa nutrição e no seu desenvolvimento cognitivo e físico", afirmou Hannah Stephenson, directora global de nutrição e saúde da organização sem fins lucrativos Save The Children.

Gaza é a região do mundo com mais agregados familiares na fase mais extrema da pobreza alimentar, de acordo com o IPC, que classifica os níveis de fome em cinco categorias, a pior das quais é a fome.

As famílias do Norte de Gaza, onde vive Majd, estão já a sofrer uma fome generalizada, afirmou Cindy McCain, Directora Executiva do Programa Alimentar Mundial, em 5 de Maio.

O sistema internacional de medição pode demorar meses a declarar uma situação de fome. Mas os primeiros danos no corpo de uma criança são contados em dias.

Nem todos os dias há pão

Nove em cada 10 crianças com idades compreendidas entre os 6 meses e os 2 anos em Gaza vivem em situação de pobreza alimentar infantil grave, segundo um inquérito da UNICEF realizado no final de Maio. Isto significa que estão a comer de dois ou menos grupos alimentares por dia, o que, segundo Garg, da UNICEF, significa cereais ou alguma forma de leite.

É o que se verifica desde Dezembro de 2023, com apenas uma ligeira melhoria em Abril de 2024. Cerca de 85% das crianças de todas as idades não comeram durante um dia inteiro pelo menos uma vez nos três dias anteriores à realização do inquérito.

A principal causa da subnutrição aguda no Norte de Gaza é a falta de diversidade na alimentação das crianças e das mulheres grávidas e lactantes, segundo um relatório de Fevereiro de 2024 do Global Nutrition Cluster, um grupo de agências humanitárias liderado pela UNICEF. Este consumo deficiente, tanto antes como durante a gravidez e a amamentação, prejudica tanto as mães como os bebés.

Abed Abu Mustafa, 49 anos, pai de seis filhos, ainda vivia na Cidade de Gaza no início de Abril. Disse que as pessoas já tinham comido "quase todas as plantas verdes que encontrámos" e que não comia frango há pelo menos cinco meses.

Em Rafah, no Sul do enclave, Mariam, 33 anos, mãe de cinco filhos, viveu numa escola com duas dúzias de familiares e descreveu uma refeição típica da sua família antes do conflito e o que comem actualmente.

Antes da guerra, a mãe de Majd disse que uma refeição familiar média consistia em arroz com frango ou carne, juntamente com legumes como quiabo, couve-flor ou ervilhas. Durante a guerra, a escassez de farinhas obrigou a família a fazer pão a partir de alimentos para animais. Recentemente, começaram a aparecer pão e produtos enlatados, como atum e feijão, mas estes não estão muito disponíveis.

Incapaz de encontrar alimentos para se alimentar e forçada a fugir dos bombardeamentos israelitas no início da guerra, Khateeb disse ter tido grandes dificuldades em amamentar Majd.

Disse que não conseguia encontrar uma fórmula de boa qualidade para bebés nem água limpa para a misturar, pelo que o alimentava com vários tipos de alimentos em pó misturados com água da chuva ou água salobra dos poços poluídos de Gaza, provocando diarreia.

"Não há possibilidade de obter uma alimentação adequada para ter leite materno, não há carne, não há proteínas, não há cálcio, nenhum dos elementos que produzem um bom leite para a criança", disse.

Garg, o conselheiro da UNICEF, afirmou que a nutrição das mães que amamentam em Gaza estava gravemente comprometida, bem como a sua capacidade de produzir leite.

"Não estão a comer frutas e legumes. Estão a comer carne. Não estão a beber muito leite", afirma. Esta falta de nutrientes traduz-se numa má qualidade do leite materno. As fórmulas diluídas não são seguras e podem provocar diarreia, que por sua vez pode ser mortal.

As mães moderadamente subnutridas ainda conseguem amamentar, com o seu corpo a sacrificar efectivamente as suas próprias necessidades nutricionais para salvar a criança. Mas as mulheres gravemente subnutridas têm dificuldades.

Ahmed al-Kahlout, o enfermeiro que dirige a unidade, disse que a infecção de Majd se devia à má nutrição. "Não há imunidade, por isso qualquer doença que a criança apanhe nos abrigos... afecta a criança com estas graves infecções pulmonares", disse.

7000 crianças com menos de cinco anos subnutridas

A susceptibilidade às infecções aumenta normalmente após duas semanas de alimentação insuficiente. O consumo pelo organismo das suas reservas de gordura corrói os tecidos musculares, razão pela qual os trabalhadores humanitários no terreno recorrem a medidas básicas de toque para avaliar a gravidade das condições das crianças.

As fitas que medem a circunferência do braço (MUAC) são utilizadas há décadas. Se a circunferência do braço for igual ou inferior a 11,5 cm (4 1/2 polegadas) para uma criança entre os 6 meses e os 5 anos de idade, a criança é avaliada como tendo desnutrição aguda grave, de acordo com as normas elaboradas pelas Nações Unidas.

Os dados do rastreio do MUAC em Gaza desde meados de Janeiro revelaram que mais de 7.000 crianças com idades compreendidas entre os 6 meses e os 5 anos já se encontravam gravemente subnutridas em 26 de Maio, informou a agência humanitária das Nações Unidas OCHA.

Gaza é o território com mais pessoas em risco de fome, mas, de acordo com as classificações do IPC, muitos milhões estão um passo atrás do enclave em termos de pobreza alimentar.

O IPC classifica a gravidade e a escala da insegurança alimentar e da subnutrição. Os valores de 3, 4 ou 5 na escala de cinco categorias exigem uma acção urgente.

Os agregados familiares na Fase 3 estão em "Crise", diz o IPC. Têm uma desnutrição aguda elevada ou mais do que o habitual, ou podem satisfazer as suas necessidades alimentares mínimas mas apenas vendendo bens ou através de medidas de crise.

A fase 4 é uma "Emergência". Os agregados familiares têm taxas de desnutrição aguda e de mortalidade "muito elevadas" ou só conseguem compensar a falta de alimentos tomando medidas de emergência e vendendo bens.

A fase 5 é a "Catástrofe" ou "Fome". Os agregados familiares têm uma falta extrema de alimentos e/ou outras necessidades básicas e são evidentes os níveis de fome, morte, destituição e desnutrição aguda extremamente crítica. Uma área inteira só é classificada como "em Fome" se a elevada insegurança alimentar for acompanhada de certos níveis de desnutrição aguda e mortalidade.

Para o IPC, as zonas em situação de fome satisfazem pelo menos dois dos três critérios seguintes: a zona tem pelo menos 20% de agregados familiares que enfrentam uma falta extrema de alimentos, cerca de uma em cada três crianças sofre de desnutrição aguda, e dois adultos ou quatro crianças em cada 10.000 morrem diariamente devido à fome absoluta ou à interacção entre desnutrição e doença.

O relatório do IPC publicado em Março previa que toda a população da Faixa de Gaza cairia nas Fases 3 a 5 entre até Julho. Funcionários da ONU disseram à Reuters que esperam que a próxima análise do IPC sobre Gaza seja divulgada em 25 de Junho.

O Sudão do Sul e o Mali são os outros dois países com agregados familiares projectados para cair na mesma categoria da Fase 5 que Gaza, com base nas últimas análises publicadas pelo IPC.

Globalmente, os três países com o maior número de pessoas na Fase 3 e acima são a Nigéria (25 milhões), a República Democrática do Congo (23,4 milhões) e o Sudão (17,7 milhões), de acordo com o sítio Web do IPC.

O IPC disse que sua última análise do Sudão, realizada em Dezembro, estava muito desactualizada para ser incluída nas tabelas que a Reuters usou para este gráfico.