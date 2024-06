Um Jardim de Verão numa Gulbenkian aberta a todos: dancemos neste mundo

Expandindo-se para o interior do museu e abarcando música, cinema e literatura, o Jardim de Verão começa este sábado. Mote: os 50 anos do 25 de Abril e o centenário de nascimento de Amílcar Cabral.

“É a primeira vez que o Jardim de Verão vai ter o formato desejado desde o início, que era levar as pessoas a entrarem dentro do museu, a sentirem que aquela é a sua casa”, exclama Dino D’Santiago. Está a falar da edição 2024 do Jardim de Verão da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, que decorrerá em três fins-de-semana entre este sábado e 7 de Julho. Este ano, o Jardim de Verão alastrará para o interior do museu e, ao mesmo tempo, expande o seu alcance artístico através da programação de um ciclo de cinema, da responsabilidade da artista visual, poeta e investigadora Maíra Zenun, e de um ciclo de conversas com a literatura e a poesia no seu centro, programada pelo escritor, músico e cronista Kalaf Epalanga.