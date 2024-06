Alentejo de Corpo e Alma em Lisboa para promover a gastronomia e a região

Turismo do Alentejo convida a provar o Alentejo de 21 a 23 de Junho em Lisboa: menus alentejanos vão-se juntando ao cante, com o hotel Vila Galé Ópera como epicentro.

Objectivo: "celebrar a gastronomia e cultura alentejanas" e, claro, promover a região. É o "Alentejo de Corpo e Alma em Lisboa", iniciativa do Turismo do Alentejo, que decorre de 21 a 23 de Junho no hotel Vila Galé Ópera.

Anunciam-se "jantares com a melhor gastronomia da região, ao som de cante alentejano", sendo que na cozinha estarão três chefs, todos de hotéis do grupo: Romão Reis (do Vineyards, concelho de Beja), André Sousa (do Ópera) e Alberto Muralhas (Elvas).

Para os três dias de festival, sempre em versão buffet à alentejana, os verdadeiros cabeças-de-cartaz são, na primeira noite, na sexta, as "deliciosas Migas de tomate, a Cachola alentejana, a Paiola tradicional, a Bochecha de porco assada com batata doce e o Bacalhau dourado de Elvas". A fechar, actuam "a Sopa Dourada, o Bolo Fidalgo ou o Bolo de Mel e Noz".

No dia 22, sábado, sobe ao palco do Ópera "a Sopa de tomate com ervas, as Sopas de cação, a típica Tomatada à alentejana, o Ensopado de borrego ou o Arroz de pato em vinho tinto". O espectáculo encerra com "Bolo pão de raia, Bolo pé de salsa, Sericaia com ameixas de Elvas e Pudim de mel alentejano".

No dia 23, domingo, o evento gastronómico encerra com actuações da "Perna de borrego assada, Cachola alentejana, Lombo de porco assado com laranja e Frango frito com poejos". A rematar, entra a "Ciganita, o Pão de rala, Sericaia com ameixas de Elvas e o Bolo rançoso".

Naturalmente, sendo um festival da região que é, os artistas que abrem estes espectáculos também são superstars, ou, sem metáforas: petiscos. E afamados: pimentos assados, chouriço tradicional assado (de carnes de Alter), presunto ibérico (da Aviludo) e queijos de ovelha, cabra e Serpa tradicional.

As reservas para os jantares podem ser feitas directamente no hotel (213 605 412 - opera.recepcao1@vilagale.com). Quanto a preços: 27€ (sem bebidas), crianças até aos 12 anos pagam metade.

Além da gastronomia, pilar inevitável da promoção e cultura alentejanas, o evento contou, já esta quinta-feira em pré-abertura, com um dia dedicado a operadores turísticos e aos profissionais do turismo, contando com a presença, ao jantar, do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade. Entre gastronomia, cante e artesanato, “eventos como o Alentejo de Corpo e Alma em Lisboa são estratégicos e essenciais", considerou, por seu lado, José Santos, presidente do Turismo do Alentejo. A escolha do hotel Vila Galé para casa do evento não é à toa: a rede tem já seis hotéis no Alentejo: "somos a maior rede de hotéis", sublinha Pedro Ribeiro, que chefia o marketing e vendas do grupo.