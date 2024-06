Dalíland: no parque de diversões de Salvador Dalí

Mary Harron é uma realizadora coerente. Embora o seu nome seja mais reconhecido pela sua adaptação de Psicopata Americano de Bret Easton Ellis, a cineasta tem mostrado especial interesse por personagens no “limbo” entre a arte e a cultura pop do final do século XX — de Valerie Solanas, que quis matar Andy Warhol, à pin-up Bettie Page, passando pela sinistra “família” de Charles Manson. Volta a fazê-lo em Dalíland, sobre a relação entre Salvador Dalí e a sua esposa/musa Gala, na Nova Iorque dos anos 1970, e a sua corte de acólitos, admiradores e galeristas, da qual faziam parte gente como o rocker Alice Cooper ou a modelo Amanda Lear. Um “parque de diversões” exemplar do excesso e do hedonismo seventies, no qual Harron coloca um jovem inocente sugado para dentro do turbilhão criado pelo artista catalão que só não é Deus “porque, se o fosse, ninguém teria criado Dalí” e pela sua esposa russa que “se recusa a voltar a ser pobre”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt