Viva os netos (temporariamente) únicos!

Querida Ana,

Esta carta é só para te agradecer teres-nos emprestado uma filha este fim-de-semana. Com eles por perto tudo passa a ser emocionante, desde forrar gavetas, pintar, ver televisão, fazer tricô, ouvir a Olivia Rodrigo e, até, por a loiça na máquina.

O que me leva a sentir a obrigação de dizer publicamente que os pais inteligentes deviam ceder aos avós um neto de cada vez, subornando-o, se necessário, para que se deixem mimar com um sorriso nos lábios durante dois ou três dias.

Mas agora não tenho tempo para escrever mais porque preciso urgentemente de ir brincar com ela.

PS: Se ela voltar a casa muito cansada não te admires porque há um custo em rejuvenescer os avós.

Querida Mãe,

Que bom saber que os avós também tiram gozo e rejuvenescem com os nossos filhos, porque para os netos os tempos sozinhos com os avós podem ser um balão enorme de oxigénio de que, principalmente se tiverem irmãos, precisam urgentemente. É também um sítio com o melhor dos dois mundos: confortável e seguro, mas que ainda assim sabe a diferente de casa, deixando-os mais disponíveis para alinhar nas propostas e darem o melhor de si o que, por mil razões, é mais complicado acontecer com os pais.

Mas a mãe tem razão, é uma tentação mandar os nossos filhos em grupo para podermos ter uns momentos de sossego numa vida de correria, mas assim é impossível que colham esses benefícios.

Mas sabe o que acho? Que, muitas vezes, são os avós que não conseguem convidar apenas um dos netos, por duas razões: A primeira é que se sentem obrigados a ajudar os filhos ao máximo das suas possibilidades, e quando levam um, em lugar de todos, ficam a sentir-se culpados. A segunda, é que lhes custa “escolher” um neto para fazer este programa porque mesmo sabendo que, depois, haverá outras oportunidades com os outros, no momento é preciso lidar com a desilusão dos que ficam “preteridos”. Da ciumeira natural.

A boa noticia é que quanto mais cedo se começar este hábito mais natural fica e mais os miúdos interiorizam que a vez deles há-de chegar!

Por isso sim, viva os netos (temporariamente) únicos!

E obrigada por este fim-de-semana tão bom!

Beijos.