Festival do Caracol Saloio em Loures quer atrair, devagarinho, mais de 120 mil pessoas

A cidade de Loures vai acolher entre 27 de Junho e 14 de Julho mais uma edição do Festival do Caracol, perspectivando-se que atraía a este município mais de 120 mil visitantes, estimou a organização.

A realização do Festival do Caracol Saloio, em 23.ª edição, é da responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, e terá lugar, à semelhança dos dois anos anteriores, no Parque Verde do LoureShopping, na urbanização do Infantado.

O evento, com entrada gratuita, tem início no dia 27 de Junho e decorre até 14 de Julho, entre as 17h e as 00h, contando com 10 tasquinhas e 20 bancas de artesanato.

Em declarações à agência Lusa, o vereador com o pelouro do Turismo na Câmara Municipal de Loures, Vasco Touginha (PSD), referiu que a autarquia perspectiva que o evento volte a ser "um sucesso", superando os 120 mil visitantes do ano transacto.

Foto Um momento festival na edição de 2023 CM Loures

"O apanágio deste evento, desde que mudamos a localização, é que é um evento, efectivamente, para as famílias. Não só a altura do ano é agradável, como a maneira como o evento está exposto, torna a experiência muito agradável", sublinhou.

Pataniscas de caracoleta, açorda de caracol, feijoada de caracóis, chili de caracoleta, caracoleta à Bulhão Pato, guilho de caracoleta com camarão, pizza de caracoleta, caracoleta à lagareiro, omelete de caracol e hambúrguer de caracol são alguns dos pratos que podem ser degustados no festival.

Foto O mote é claro CM Loures

As tasquinhas terão também pratos alternativos para as pessoas que não sejam apreciadoras de caracol.

O programa do Festival do Caracol Saloio será complementado com uma oferta de "street food" e artesanato, podendo os visitantes desfrutar de espectáculos musicais diários e usufruir de um espaço de animação infantil. Programação completa aqui (em pdf).

Até 31 de Julho, está também a decorrer a Rota do Caracol Saloio, que inclui dezenas de restaurantes aderentes pelo concelho de Loures (lista aqui).