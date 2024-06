“As pessoas estão no escuro, quando falam sobre a dívida”

Embora já prevista na lei, continua a marcar passo em Portugal a utilização nas Administrações Públicas de uma contabilidade de acréscimo (accrual accounting em inglês), que inclua informações, não só sobre receitas e despesas, mas também sobre os seus activos, passivos e rendimentos, proporcionando uma imagem mais completa e consolidada da situação orçamental e financeira do Estado, à semelhança do que fazem as empresas. Presente em Portugal para participar num seminário organizado pelo Tribunal de Contas, Jacob Soll, professor de História, Filosofia e Contabilidade na Universidade da Califórnia do Sul (USC) e um dos maiores especialistas mundiais sobre o tema, com experiência nos esforços feitos em países como a Grécia, Coreia do Sul ou Portugal, explica ao PÚBLICO as vantagens que uma mudança de sistema contabilístico traria para a definição de melhores políticas.

