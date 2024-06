Joe Alwyn sobre o fim do namoro com Taylor Swift: “É uma situação difícil de gerir”

“Espero que qualquer pessoa consiga ter empatia e compreender as dificuldades que advêm do fim de uma relação longa, com amor e empenho ao longo de mais de seis anos e meio”, declarou o actor.

Joe Alwyn está a promover o novo filme, Kinds of Kindness de Yorgos Lánthimos, mas a atenção mediática tem ido além da personagem, com a separação entre o actor e Taylor Swift a fazer manchetes desde Abril de 2023. “Compreendo a curiosidade das pessoas”, disse o britânico na entrevista ao The Times, onde falou pela primeira vez sobre o fim do namoro de seis anos.

Taylor Swift é conhecida por usar as canções para falar sobre os desgostos amorosos e a relação com Joe Alwyn foi motor para o álbum The Tortured Poets Department. O título é uma alusão ao grupo de WhatsApp que o actor partilha com alguns amigos, entre os quais Paul Mescal ou Andrew Scott, a que chamam The Tortured Man Club. Mais: na canção So Long, London a cantora norte-americana parece revelar detalhes sobre a separação, como se sentia sozinha ou insegura e esperava que a pedissem em casamento, o que levou as swifties (como são conhecidas os fãs da cantora) a escrutinarem Joe Alwyn nas redes sociais, atribuindo-lhe a culpa.

Questionado sobre se já teria ouvido o novo álbum da ex-namorada, lançado em Abril deste ano, o actor não responde directamente, mas também não se esquiva ao tema. “Espero que toda e qualquer pessoa consiga ter empatia e compreender as dificuldades que advêm do fim de uma longa relação, com amor e empenho ao longo de mais de seis anos e meio”, responde.

E confessa: “É uma situação difícil de gerir. O que é invulgar e anormal nesta situação é o facto de uma semana depois ser subitamente do domínio público e o mundo exterior poder intervir.” Apesar de ter sido difícil lidar com a pressão das redes sociais e da imprensa, no final da relação, agora já está “em paz” com isso, sublinha. “E a verdade é que haverá sempre um fosso entre o que se sabe e o que se diz.”

Durante os seis anos de relação, Swift e Alwyn mantiveram uma postura discreta — apesar das declarações de amor da cantora no álbum Lover — e é a mesma discrição que o actor pretende manter agora. “Como todos sabem, juntos, nós dois, mutuamente, decidimos manter privados os detalhes mais íntimos do nosso relacionamento. Nunca foi algo que pudesse ser comercializado e não vejo motivo para mudar isso agora”, declara.

Depois de ter sido lançado para a fama em 2016, quando conheceu Taylor Swift no Met Gala, agora o actor quer focar-se na vida profissional, sem responder se mantém contacto com a ex-namorada. “Tento viver na realidade e longe do tipo de ruído online do Twitter, ou de onde quer que venha”, insiste, declarando que pretende continuar em Londres, longe de Hollywood.

Também Taylor Swift já seguiu em frente e, apesar do rol de canções sobre o final da relação, assumiu o namoro com o futebolista norte-americano Travis Kelce. Até ao final do ano, a artista percorre o mundo com a digressão The Eras Tour, com que esteve em Lisboa a 24 e 25 de Maio.