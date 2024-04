Fãs de Taylor Swift enchem pub em Londres que é citado no novo álbum

O The Black Dog, um pub no sudoeste de Londres, é o novo centro de encontro para os fãs de Taylor Swift, depois de o bar ter sido citado no novo álbum da cantora norte-americana, The Tortured Poets Department.

A gestora de eventos e redes sociais do pub, Lily Bottomley, conta que o burburinho começou online antes do lançamento do álbum duplo na passada sexta-feira. The Black Dog é a 17ª canção da antologia com 31 faixas.

Face à procura, o bar teve de reforçar a equipa de funcionários, nos últimos dias. E não demorou até que o pub no bairro de Vauxhall capitalizasse a fama recém-descoberta com um hambúrguer “Swift” e um cocktail "Taylor's Version”.

Lily Bottomley não tinha certeza absoluta de que o Black Dog era o mesmo mencionado na canção, mas confessou que, em tempos, houve uma “certa loira” que era cliente habitual do pub.

Foto 'Aperol Spritz (Taylor's Version)' REUTERS/Toby Melville

Taylor Swift descreveu o 11º álbum de estúdio no Instagram como: “Uma antologia de novos trabalhos que reflectem eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista no tempo.”

Os fãs acreditam que os “eventos” versam sobretudo sobre o antigo namorado da artista, o britânico Joe Alwyn, de quem se separou em Abril de 2023, após seis anos de namoro. Swift faz referência a outros locais de Londres nas canções do novo álbum, o que despertou o interesse em saber quando é o que o casal tinha passado algum tempo na capital britânica.

“Somos um pequeno pub de bairro muito acolhedor, por isso algo como isto acontecer é um sonho”, celebra Lily Bottomley. “Estamos muito gratos aos fãs porque têm sido fantásticos.”

Katie, uma programadora web e “Swiftie” que veio da Irlanda do Norte para o seu aniversário, diz que gosta de ir a sítios mencionados nas canções. “Estive em Nova Iorque no ano passado e também fiz um passeio a pé com a Taylor Swift pelos sítios das canções”.

Emilia, uma estudante de Viena, garante que consegue imaginar Swift a ir ao pub. “Admiro-a porque, liricamente, é um génio”, sublinha.

O Spotify anunciou, na sexta-feira, que The Tortured Poets Department bateu o recorde de álbum mais ouvido na plataforma num único dia na história, alcançando o feito em menos de 12 horas.