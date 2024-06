Há uma maternidade de corais no Porto. Sea Life celebra o seu 15º aniversário

Quinze espécies de corais, algumas em risco de extinção. É esta a constituição da nova maternidade de corais a ser inaugurada este sábado no Sea Life Porto, data em que o aquário celebra 15 anos.

A maternidade constitui o primeiro projecto nacional de reprodução de corais em extinção para a rede de aquários Sea Life em todo o mundo, tendo sido desenvolvida no âmbito dos programas de reprodução de espécies ameaçadas da fundação Sea Life Trust.

Contactado pelo PÚBLICO, Rui Ferreira, director do Sea Life Porto, explicou que o projecto “se trata de uma forma de reprodução e conservação de corais vivos”. “São 15 espécies que estamos a fazer e algumas estão em vias de extinção. A partir do Sea Life do Porto poderemos não só criar corais para ficarem em exposição no nosso aquário, como também, em colaboração com a nossa fundação, a Sea Life Trust, colaborar em projectos internacionais de repovoamento das comunidades de corais em diferentes pontos do mundo, em diferentes oceanos", esclarece o director.

A maternidade estará exposta ao público na zona do “Navio Naufragado”, onde será possível acompanhar de perto o crescimento de exemplares de espécies como Acropora, Lobophytum, Palythoa, Rhodactis ou Sinularia, entre outras, e saber mais sobre a sua importância.

Actualmente, as sucessivas ondas de branqueamento de corais, causadas pelas alterações climáticas, colocam em risco a biodiversidade marinha.

Foto Actualmente, as sucessivas ondas de branqueamento de corais, causadas pelas alterações climáticas, colocam em risco os recifes Sea Life

Rui Ferreira enfatiza a importância dos mesmos no ecossistema marinho, tema para o qual a maternidade visa sensibilizar. “Os corais desempenham um papel vital para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, além de também apresentarem uma forte componente económica e social para as comunidades onde se encontram essas criaturas vivas debaixo dos mares. Portanto, esta é uma maneira também de passar a mensagem aos nossos visitantes, de uma forma mais educativa, sensibilizando para a importância que os corais têm nos oceanos marinhos”, explica.

Os corais servem de abrigo e alimento a diversos elementos da fauna aquática. Segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, do inglês National Oceanic and Atmospheric Administration), cerca de 25% dos peixes de mar dependem de recifes de coral saudáveis para se resguardarem, alimentarem, reproduzirem e desenvolverem.

A organização divulga também que mais de 500 milhões de pessoas dependem dos recifes de coral para alimentação, rendimento e protecção.

Além da inauguração da maternidade dos corais, surgem ainda outras actividades durante o Verão para a comemoração do aniversário do aquário no Norte. “Em Julho e Agosto estaremos a realizar também o nosso habitual Festival de Verão, que consiste numa série de actividades a pensar nos mais pequeninos, nas famílias, com ateliês educativos, iniciativas interactivas, momentos de maior diversão usufruindo do nosso espaço exterior, um parque verde com equipamento infantil”, refere o director do Sea Life Porto.

O balanço destes 15 anos é “extremamente positivo” para Rui Ferreira. “Superou as nossas expectativas. Apesar dos percalços que aconteceram devido ao contexto socioeconómico, nos últimos 15 anos nós conseguimos alcançar mais de 3,5 milhões de visitantes, e transformá-los em embaixadores dos oceanos para a preservação e conservação”, afirma.

Quanto a planos para o futuro, Rui Ferreira realça a “missão permanente” de o Sea Life manter a sua “mensagem de sensibilização dos oceanos”, ajudando a “educar as gerações futuras com sensibilização ambiental”. Além disso, aponta a tentativa de criar “mais eventos” para as famílias que visitam o aquário de forma a “aprenderem mais sobre os oceanos e as suas fantásticas criaturas marinhas”.

Fundado a 15 de Junho de 2009, o Sea Life Porto abriga cerca de 3000 animais de 100 espécies, que habitam mais de 30 aquários.