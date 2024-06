Professores: um plano que não é mais do mesmo

É preciso perceber melhor os contornos de várias das medidas apresentadas pelo ministro da Educação para combater o gravíssimo problema dos milhares de alunos que todos os anos ficam sem aulas. E só com mais detalhe se perceberá o alcance que elas terão. Mas têm já duas virtudes. Primeira: visam atacar directamente alguns dos bloqueios à substituição rápida de professores que entram de baixa por doença. Segunda: não se vislumbra a intenção de baixar a fasquia no que diz respeito às qualificações de quem é recrutado para ensinar, ao contrário do que se tem passado em países a braços com a mesma “crise”.

