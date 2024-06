Miguel Castro Silva é chef de cantina e com muito orgulho

O chef Miguel Castro Silva faz parte do famoso quarteto que modernizou a gastronomia portuguesa há quase 30 anos (os outros são Vítor Sobral, Fausto Airoldi e Joaquim Figueiredo). A sua passagem pelo Bull & Bear, no Porto, foi um marco na história da restauração portuguesa, de tal forma que há ainda gente com saudades dos tempos em que o chef trabalhava com as técnicas do vácuo ou da baixa temperatura (novidades naquela altura) e fazia coisas nunca vistas, como bacalhau cozinhado a 80 graus, robalo cru e marinado com limão, azeite e cebolinho ou tártaro desse peixe de pobres que é o carapau.

