Será a IP a empresa que engana ministros?

As obras na linha da Beira Alta transformaram-se numas "obras de Santa Engrácia" onde já ninguém sabe quando poderá a linha reabrir. As consequências estão à vista: perdeu-se mercado para as mercadorias, os passageiros estão a desistir do serviço rodoviário de substituição e os autarcas da região já não sabem quando pode a linha abrir. Depois de ser ter comprometido, por várias vezes, com datas para finalizar as obras, a Beira Alta é o exemplo de um plano de modernização da Infraestruturas de Portugal (IP) que fracassou. Está a IP a queimar ministros? E onde estão as responsabilidades pelas sucessivas falhas no plano? Porque não se realiza uma auditoria ao Ferrovia 2020?

É ainda tema neste episódio o caso Cristina Dias, o atraso na entrega dos novos comboios regionais da CP ou o passaporte infantil da empresa ferroviária pública.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify ou outras aplicações para podcasts.

Escreva à equipa do Sobre Carris através do email: comboios@sobrecarris.pt