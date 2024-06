Porque não foram para a AD os votos que o Chega perdeu?

Recém-chegada ao Governo, após três meses a descer impostos e a satisfazer corporações, e concorrendo contra o pior candidato de todos os tempos do Chega, a AD, ainda assim, ficou atrás do PS.

Que o Chega foi o grande derrotado da noite eleitoral de domingo não há qualquer dúvida – passar dos 18% para os 9,7% de votos em apenas três meses é uma queda olímpica. Mas a coisa também pode ser vista de um outro ângulo: estando o carisma eleitoral do embaixador Tânger Corrêa ao nível de uma panqueca (com vantagem para a panqueca), isso significa que há cerca de 10% do eleitorado disposto a votar incondicionalmente no Chega, ainda que Ventura coloque a coelha Acácia como cabeça de lista. O pior Chega de sempre, mesmo assim, conseguiu valer mais do que a melhor Iniciativa Liberal. Isso é um evidente problema para a AD.