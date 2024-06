Sites de notícias locais falsos superam os reais nos Estados Unidos, diz estudo

O número de sites de notícias locais falsos nos Estados Unidos excede agora o de meios de comunicação autênticos, adiantou o grupo de investigação NewsGuard, manifestando apreensão para uma potencial "explosão" de desinformação cinco meses antes das presidenciais norte-americanas.

Nos últimos meses surgiram centenas de sites que se apresentam como verdadeiros meios de comunicação locais, muitas vezes utilizando artigos partidários gerados por inteligência artificial, pode ler-se no relatório divulgado na terça-feira que identifica 1265 no total.

Para efeito de comparação, a Northwestern University identificou 1213 sites de jornais locais nos Estados Unidos no ano passado. “Actualmente, temos mais de 50% de hipóteses de ver um site que afirma cobrir notícias locais ser falso”, destacaram os autores do relatório do Newsguard.

Quase metade destes sites partidários tinha como alvo estados-chave que podem influenciar as eleições presidenciais de Novembro em favor de Joe Biden ou Donald Trump.

Entre estes meios de comunicação falsos, a Newsguard identificou uma rede de 167 sites de desinformação russos ligados a John Mark Dougan, um ex-polícia da Florida que fugiu dos Estados Unidos para Moscovo.

Outros sites são apoiados por grupos conservadores, bem como por alguns com orientação mais de esquerda, referem os autores do estudo.

Este surgimento de meios de comunicação falsos acontece numa altura em que os jornais locais se estão a tornar cada vez mais raros nos Estados Unidos, muitas vezes devido a problemas económicos.

Num estudo do ano passado, a Northwestern University identificou que 204 condados dos cerca de 3000 não tinham “jornais, sites digitais locais, redacções de rádios públicas”. Estes condados foram, por isso, classificados como “desertos de informação”.

Os jornais continuam a desaparecer a uma taxa de mais de dois por semana nos Estados Unidos, de acordo com o estudo, enquanto o país perdeu quase dois terços dos seus jornalistas de imprensa escrita desde 2005. “Com o desaparecimento dos jornais tradicionais, os sites falsos correm para preencher o vazio”, salientaram os investigadores da Newsguard no seu relatório. “Como resultado, milhões de americanos ficam sem informações locais autênticas”.

Estes sites de propaganda partidária falsos dependiam anteriormente de uma legião de autores, mas o rápido desenvolvimento da Inteligência Artificial generativa significa que agora é muito mais barato e muito mais rápido criar conteúdo falso que é difícil de distinguir do conteúdo real.