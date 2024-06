Directora do jornal norte-americano The Washington Post demite-se

Buzbee, a primeira mulher à frente do prestigiado jornal, será substituída por Matt Murray, antigo chefe de redacção do Wall Street Journal, até às eleições de Novembro.

A directora do jornal The Washington Post, Sally Buzbee, demitiu-se no domingo do cargo no prestigiado diário norte-americano, que passou recentemente por uma grande reestruturação.

O anúncio foi feito através de um e-mail enviado a todo o pessoal pelo editor e director executivo, William Lewis: "Sally é uma líder incrível e uma executiva de media extremamente talentosa que fará muita falta. Desejo-lhe as maiores felicidades para o futuro".

Buzbee, que há três anos se tornou a primeira mulher a dirigir o prestigiado jornal, será imediatamente substituída por Matt Murray, antigo chefe de redacção do The Wall Street Journal, até às eleições presidenciais de Novembro.

Num artigo publicado no próprio jornal, afirma-se que “a abrupta remodelação no topo do Post é de longe a maior mudança de Lewis desde que assumiu o cargo de director executivo em Janeiro”.

Na mensagem, Lewis afirmou que está a planear lançar “uma nova divisão da redacção” ainda este ano, centrada no “jornalismo de serviço e de redes sociais”, destinada a audiências que “querem consumir e pagar pelas notícias de forma diferente das notícias tradicionais”.

A saída de Buzbee surge numa altura tumultuosa para o jornal, que perdeu 77 milhões de dólares (cerca de 70 milhões de euros) no ano passado, reconheceu recentemente Lewis. O jornal passou por rondas de despedimentos em 2022 e 2023, e assistiu a cortes que incluíram o fim da revista de domingo.