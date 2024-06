Blinken: “algumas propostas do Hamas são viáveis, outras não”

A resposta do Hamas a uma proposta de cessar-fogo incluía “várias alterações”, algumas das quais são “viáveis”, e outras não, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, em Doha, Qatar.

O primeiro-ministro do Qatar, também encarregado dos Negócios Estrangeiros, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, congratulou-se com a proposta de cessar-fogo em cima da mesa, aprovada no Conselho de Segurança da ONU, mas acusou quer Israel quer o Hamas de estarem a ser “contraprodutivos”.

Fontes do Egipto, que faz parte da equipa de mediadores, junto com o Qatar, tinham afirmado, horas antes, que o movimento islamista queria garantias escritas dos Estados Unidos para um cessar-fogo permanente e da retirada das forças israelitas da Faixa de Gaza.

Vários responsáveis israelitas têm repetido que a guerra só terminará quando as capacidades do Hamas forem “desmanteladas”, deixando dúvidas em relação ao que Israel aceitou.

Não era claro a que mudanças se referia Blinken, que lamentou as alterações. “Podiam ter dito simplesmente ‘Sim’”. O Hamas reagiu pouco depois, dizendo que Blinken “faz parte do problema, e não da solução”.

No entanto, o secretário de Estado não vê a posição expressa pelo Hamas nesta resposta como definitiva. “Nos próximos dias, vamos continuar a fazer um esforço, numa base urgente, para tentar fechar este acordo com os nossos parceiros com o Qatar, com o Egipto”, declarou ainda, citado pela agência Reuters. “Estamos determinados a tentar ultrapassar as diferenças, e acredito que isso é possível.”

Um responsável do Hamas disse à agência Reuters que na sua resposta reafirmava a sua posição de que um cessar-fogo tem de levar ao fim permanente das hostilidades na Faixa de Gaza, retirada das forças israelitas, reconstrução e libertação de palestinianos presos por Israel.

Al Thani declarou que a proposta actual é a melhor maneira de conseguir o fim da guerra. “Estamos a testemunhar uma mudança neste conflito e há um pedido claro e firme para acabar esta guerra”, disse. Mas em resposta a uma pergunta disse que tanto Israel como o Hamas têm de ser pressionados para chegar a um acordo.