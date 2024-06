A China é atingida por temperaturas abrasadoras enquanto a Ásia se prepara para um Verão extremo

O centro meteorológico chinês alertou para o impacto do aumento das temperaturas no abastecimento de energia, na produção agrícola e na saúde das pessoas. Junho marcado por recordes de temperatura.

As temperaturas estão a atingir máximos históricos em partes do norte e centro da China esta semana, enquanto uma seca severa no leste também está a ameaçar as colheitas. Os países da Ásia preparam-se para outro Verão de extremos climáticos.

A China está a enfrentar vários dias de calor abrasador, com temperaturas que podem atingir os 42 graus Celsius no norte da província de Hebei esta quarta-feira, disse o meteorologista estatal.

O Centro Meteorológico Nacional (NMC) alertou também, na terça-feira, para o impacto do aumento das temperaturas no abastecimento de energia, na produção agrícola e na saúde das pessoas.

A China tem registado um clima invulgarmente quente durante a maior parte do ano, com as temperaturas médias de Março a Maio a atingirem o seu valor mais elevado desde que se iniciaram os registos em 1961, de acordo com dados oficiais.

Mais de 20 estações meteorológicas nas províncias do norte de Hebei e do leste de Shandong registaram temperaturas sazonais elevadas recorde durante os primeiros dez dias de Junho, informou a NMC no início desta semana.

56 mortes na Índia desde Março

O norte da Índia também se encontra no meio de uma onda de calor prolongada, com temperaturas superiores a 50 graus Celsius no final de Maio. O país registou cerca de 25.000 casos de insolação (golpe de calor) e 56 mortes desde Março, informou o seu centro nacional de controlo de doenças a 1 de Junho.

Em Abril, um calor recorde assolou grande parte da Ásia, matando centenas de pessoas, danificando colheitas e obrigando ao encerramento de escolas. Os cientistas afirmaram que as ondas de calor foram agravadas - e mais prováveis - pelas alterações climáticas causadas pelo homem.

As temperaturas elevadas continuarão a envolver o norte da China até 20 de Junho, onde o mercúrio poderá atingir ou exceder os máximos históricos em Hebei, Shanxi, bem como na província central de Henan, disse a NMC.

No condado de Mengyin, em Shandong, as autoridades locais tiveram de recorrer a medidas como a criação de chuva artificial para combater uma seca invulgarmente severa este ano, noticiaram os meios de comunicação social locais.