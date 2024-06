Onda de calor: 56 mortes na Índia e quase 25.000 casos de insolação entre Março e Maio

Verão muito quente no Sul da Ásia agravado pelas alterações climáticas. Em Maio, as temperaturas em Deli atingiram os 50 graus Celsius e o ciclone Remal afecta várias regiões do leste da Índia.

A Índia registou cerca de 25 mil casos de suspeita de insolação [uma das mais graves doenças causadas pelo calor excessivo] e 56 pessoas perderam a vida após vários dias de onda de calor em todo o país, entre Março e Maio, informou a imprensa local, citando dados governamentais. Maio foi um mês particularmente mau para a região, com as temperaturas na capital Deli e no estado vizinho do Rajastão a atingirem os 50 graus Celsius.

Por outro lado, partes do leste da Índia têm estado a sofrer o impacto do ciclone Remal. As fortes chuvas no estado de Assam, no nordeste do país, mataram 14 pessoas desde a passada terça-feira.

Na ilha do Sri Lanka, pelo menos 15 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos de terras após as fortes chuvas de monção que assolaram a região, informou o Centro de Gestão de Catástrofes (DMC) do país no domingo.

Uma confluência de factores conduziu a um verão muito quente no Sul da Ásia, uma tendência que os cientistas dizem ter sido agravada pelas alterações climáticas provocadas pelo homem.

Na sexta-feira, pelo menos 33 pessoas, incluindo funcionários eleitorais em serviço durante as eleições gerais recentemente concluídas na Índia, morreram de suspeita de insolação nos estados de Uttar Pradesh e Bihar, no norte, e Odisha, no leste. Os dados do Centro Nacional de Controlo de Doenças (NCDC) revelam que a situação foi pior em Maio, com 46 mortes relacionadas com o calor e 19.189 casos suspeitos de insolação, noticiou o site The Print.

Incluindo os casos suspeitos, o número total de mortes na Índia poderá ser muito superior a 80, noticiou ainda o jornal The Hindu. Só no estado central de Madhya Pradesh foram detectados mais de 5000 casos de insolação.

Uma insolação ou um golpe de calor acontece quando, perante temperaturas ambiente muito altas, os nossos mecanismos de controlo de temperatura deixam de funcionar e o nosso corpo deixa de conseguir manter uma temperatura interna saudável.

O gabinete meteorológico previu que as condições da onda de calor serão menos severas até quarta-feira e espera-se que a chegada antecipada da monção ao estado meridional de Kerala na semana passada traga mais alívio.