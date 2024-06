Hamas diz que aceita o plano de cessar-fogo em Gaza apoiado pela ONU

O Hamas aceita uma resolução da ONU que apoia um plano para acabar com a guerra com Israel em Gaza e está pronto para negociar os pormenores, disse um alto funcionário do grupo militante palestiniano na terça-feira, naquilo que o Secretário de Estado dos EUA diz ser “um sinal de esperança”.

As conversações sobre os planos para Gaza após o fim da guerra entre Israel e o Hamas vão continuar na tarde de terça-feira e nos próximos dias, disse o Secretário de Estado Antony Blinken em Telavive, após conversações com dirigentes israelitas. “É imperativo que tenhamos estes planos”.

Blinken encontrou-se com responsáveis israelitas na terça-feira, numa tentativa de pôr fim à guerra que se arrasta há oito meses contra o Hamas, que devastou Gaza, um dia depois de a proposta de tréguas do Presidente Joe Biden ter sido aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU.

Pontos de discórdia

Antes da viagem de Blinken, Israel e o Hamas reiteraram as posições que tinham minado as anteriores negociações para pôr fim aos combates, enquanto Israel prosseguiu com os ataques no centro e no sul de Gaza. Israel afirma que só concordará com pausas temporárias na guerra até que o Hamas seja derrotado, enquanto o Hamas contrapôs que não aceitará um acordo que não garanta o fim da guerra.

No entanto, na terça-feira, Sami Abu Zuhri, um alto funcionário do Hamas, que está fora de Gaza, disse que o grupo aceitava a resolução do cessar-fogo e estava pronto para negociar os pormenores. Cabe a Washington garantir que Israel cumpra a resolução, explicou, segundo escreve a agência Reuters nesta terça-feira. A mesma agência diz que o Hamas aceita agora a fórmula que prevê a retirada das tropas israelitas de Gaza e a troca de reféns detidos em Gaza por prisioneiros palestinianos detidos em Israel.

“A administração dos EUA está a enfrentar um verdadeiro teste para cumprir os seus compromissos de obrigar a ocupação a acabar imediatamente com a guerra, implementando a resolução do Conselho de Segurança da ONU”, disse Abu Zuhri à Reuters.