Líderes internacionais falam em “massacre” na operação que libertou reféns de Israel em Gaza

As imagens do encontro dos quatro reféns israelitas com familiares no sábado contrastam com os números da tragédia que crescem com o passar das horas. O total de mortos e feridos que resulta da operação especial levada a cabo pela Exército Israelita no sábado continua a subir. O alto representante para a Política Externa e de Segurança da União, Josep Borrell, diz que o aconteceu no centro de Gaza foi um “massacre”, enquanto que as Nações Unidas sublinham que o campo de refugiados de Nuseirat (onde decorreu a operação militar) é a prova de que os "civis continuam a sofrer em Gaza".

Ao mesmo tempo que em Israel se celebrava o encontro dos reféns com as suas famílias, as imagens de Nuseirat, acompanhadas pelo crescente número de mortos, apontavam para mais um dia trágico no enclave palestiniano. O Ministério da Saúde de Gaza actualizou, já neste domingo, para 274 o número de mortos e mais de 600 feridos, muitos deles mulheres e crianças, na sequência do ataque israelita ao campo de refugiados de Nuseirat. Espera-se que o número continue a aumentar, disse Medhat Abbas, um dos directores do ministério ao jornal The Washingont Post. “Há casos críticos e um colapso na infra-estrutura médica”, disse o responsável.

Já no sábado, Josep Borrell tinha alertado para as consequências da operação militar desencadeada pelas Forças de Defesa de Israel no centro da Faixa de Gaza. "As notícias de Gaza sobre mais um massacre de civis são aterradoras. Condenamo-lo com toda a veemência", afirmou Borrell no X. ‘O banho de sangue tem de acabar imediatamente’.

Através da mesma plataforma, Martin Griffiths, subsecretário-geral das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários e Coordenador da Ajuda de Emergência, disse que “o campo de refugiados de Nuseirat continua a ser o epicentro do trauma sísmico que os civis de Gaza continuam a sofrer”. “Ao vermos os corpos no chão, percebemos que em Gaza não há qualquer lugar seguro”, acrescentou.

Segundo escreve o diário Haaretz, o gabinete de relações públicas do Hamas disse neste domingo que os soldados israelitas que participaram na operação de resgate de reféns entraram no campo de refugiados de Nuseirat com veículos civis, camuflados, fazendo-se passar por refugiados e palestinianos deslocados. De acordo com o gabinete, durante a operação, foram danificados 89 apartamentos e casas habitadas.