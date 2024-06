Ataque israelita a escola da ONU em Gaza faz pelo menos 27 mortos

Israel afirma que atacou uma escola onde existia uma base do Hamas e que matou combatentes envolvidos no ataque de 7 de Outubro.

Pelo menos 27 pessoas morreram num ataque aéreo contra uma escola da agência da ONU para os refugiados palestinianos em Gaza, avança o Hamas, tendo o exército israelita confirmado o ataque contra uma escola que continha "uma base" do Hamas.

“Os aviões de guerra do exército efectuaram um ataque preciso contra uma base do Hamas no interior de uma escola da UNRWA na região de Nusseirat esta madrugada", declarou o exército em comunicado, referindo que “vários terroristas foram mortos”.

"Os terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica, pertencentes às forças de Nukhba, que participaram no ataque mortal às comunidades do sul de Israel em 7 de Outubro, operavam no complexo. Os terroristas dirigiam a campanha de terror a partir da zona da escola, explorando-a e utilizando-a como abrigo", acrescentou o exército israelita.

Os militares disseram que, antes do ataque com caças israelitas, "tomaram medidas para reduzir o risco de danos civis".

A narrativa de Israel foi imediatamente contestada pelo Hamas. ​Ismail Al-Thawabta, director do gabinete de imprensa do grupo islamista na Faixa de Gaza, rejeitou as alegações de que existiria um posto de comando do Hamas na escola da ONU em Nuseirat, no centro de Gaza. “Os ocupadores mentem à opinião pública através de histórias falsas e fabricadas para justificarem o crime brutal que conduziram contra dezenas de pessoas deslocadas”, disse Thawabta à Reuters.

Thawabta avançou que pelo menos 27 pessoas foram mortas e muitas ficaram feridas no ataque. “Um número considerável de mártires e de feridos continua a afluir ao hospital dos Mártires de Al-Aqsa”, situado na cidade de Deir al-Balah, perto de Nusseirat, declarou o gabinete de imprensa do Hamas, acusando o exército israelita de ter cometido um “massacre horrível”.

Ao início da noite, o hospital tinha comunicado a “avaria de um dos seus geradores eléctricos”, o que podia complicar o tratamento dos doentes vulneráveis e provocar “uma catástrofe humanitária”.

Nos últimos dias, o hospital já tinha recebido “pelo menos 70 mortos e mais de 300 feridos, na sua maioria mulheres e crianças, na sequência dos ataques israelitas nas zonas centrais da Faixa de Gaza”, de acordo com a publicação dos Médicos Sem Fronteiras na rede social X (antigo Twitter).

Este novo ataque acontece pouco depois de Israel anunciar uma nova campanha militar no centro de Gaza e de afirmar que não haverá interrupção dos combates durante as negociações de cessar-fogo.

Na passada sexta-feira, Joe Biden divulgou uma proposta de cessar-fogo em três fases para que Israel e o grupo islamista palestiniano Hamas ponham fim à guerra em Gaza que matou dezenas de milhares de pessoas e criou uma crise humana. A proposta inclui um cessar-fogo, a libertação dos reféns israelitas e de prisioneiros palestinianos, e a reconstrução de Gaza.

O dirigente do Hamas Sami Abu Zuhri criticou os pedidos de Washington e do Ocidente para que o grupo aceite a proposta avançada pelo Presidente dos EUA, dizendo que “é como se fosse o Hamas que estivesse a impedir o acordo”.

Em declarações citadas pelos canais de comunicação do Hamas, Abu Zuhri disse que Israel não está a falar a sério sobre alcançar um acordo sobre Gaza e continua a manobrar sob a protecção dos EUA.

No domingo, os EUA disseram que, se o Hamas aceitasse o plano proposto, Israel iria seguir o mesmo exemplo. “Esta foi uma proposta israelita. Temos todas as expectativas de que, se o Hamas concordar com a proposta, tal como lhes foi transmitida, então Israel iria dizer sim”, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, à ABC News. Com agências