Militares israelitas dizem ter resgatado quatro reféns do centro de Gaza

O exército israelita está a avançar que conseguiu resgatar, neste sábado, quatro reféns que se encontravam no centro de Gaza. Os reféns libertados –​ Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv – foram raptados por combatentes do Hamas do festival de música electrónica Nova durante o ataque de 7 de Outubro.

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), os quatro estavam na zona de Nuseirat, onde neste sábado tinha sido anunciada uma operação militar. Não é habitual as forças armadas israelitas informarem sobre as suas acções quando as operações ainda estão em curso, escreveu a Reuters logo nas primeiras horas da manhã.

Segundo o diário israelita Haaretz, a operação foi conduzida de modo simultâneo em dois locais, num estava apenas Noa Argamani, no outro os três homens.

De acordo com o hospital dos Mártires de Al-Aqsa em Deir al-Balah, dezenas de palestinianos foram mortos e feridos em resultado da operação, incluindo mulheres e crianças. "O hospital Al-Aqsa está a abarrotar. Há pessoas no chão. Médicos, voluntários, toda a gente está a tentar ajudá-los. Não há lugar para tanta gente", escreve a correspondente da estação pan-árabe Al Jazeera em Gaza, Hind Khoudary.

Um soldado da unidade de contra-terrorismo que participou na operação ficou ferido com gravidade, acrescentou o Haaretz.

Encontro com a família

“Encontram-se em bom estado de saúde e foram transferidos para o Centro Médico Sheba, em Tel-HaShomer [o maior hospital do país], para mais exames médicos”, indicaram as IDF na rede social X. Pouco depois do primeiro anúncio da libertação dos reféns, foi o porta-voz das IDF, Daniel Hagari, que confirmou, segundo escreve o jornal The New York Times, que os militares tinham localizado as quatro pessoas em dois edifícios separados, onde estavam a ser mantidos por militantes do Hamas. “As forças israelitas foram alvo de fogo, mas conseguiram retirar os reféns em segurança”, disse o responsável.

O canal televisivo News 12 já transmitiu imagens do encontro entre Noa Argamani, 26 anos, e o pai. O vídeo do rapto de Argamani foi amplamente divulgado nas redes sociais pouco depois de ela ter sido levada para Gaza por homens armados​, logo no dia 7 de Outubro. A mãe de Noa, Liora Argamani, tem cancro avançado e tinha falado da esperança de poder ver a filha antes de morrer.

O Hamas chegou a divulgar um vídeo de Noa, assim como um de Almog Meir, 21 anos. Os outros dois reféns, Andrey Kozlov, 27 anos, que tinha chegado a Israel há dois anos vindo da Rússia, e Shlomi Ziv, 41 anos, faziam parte da equipa de segurança no festival.

Israel diz que há mais de 130 reféns em Gaza, cerca de um quarto dos quais podem já estar mortos, numa altura em que crescem as divisões no país sobre a melhor forma de os trazer de volta a casa.