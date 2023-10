Centenas de pessoas por localizar em festival de música atacado pelo Hamas

“Dezenas de corpos” encontrados no local onde se realizava um festival de música trance que foi atacado por elementos armados do Hamas, avança o Canal 12 israelita.

Familiares e amigos recorrem desde a manhã de sábado às redes sociais para apurar o paradeiro de centenas de pessoas que participavam num festival de música trance no deserto do Negev, em território israelita, junto à Faixa de Gaza, e que continuavam por contactar na madrugada de domingo. O festival Nature Party foi um dos alvos da incursão terrestre de centenas de elementos armados do movimento radical palestiniano Hamas, que neste sábado mataram pelo menos 300 pessoas e fizeram refém um número indeterminado de civis e militares, muitos dos quais foram levados para Gaza.

Desconhece-se o número de vítimas mortais do ataque no festival. O Canal 12 israelita fala em "dezenas de corpos" encontrados no local durante a noite de sábado.

A festa ao ar livre tinha começado às 23h de sexta-feira, hora local, e prolongara-se durante a madrugada. Na manhã de sábado, um grupo de homens armados, com veículos e motos, invadiu o recinto, disparando indiscriminadamente e fazendo reféns entre os muitos festivaleiros que ainda dançavam e conviviam no evento. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma multidão em fuga, a pé e de carro.

Um dos vídeos, cuja veracidade foi confirmada pela imprensa israelita e por familiares dos reféns, mostra um jovem casal a ser capturado por combatentes do Hamas. Noa Argamani, uma jovem mulher, grita "não me matem" enquanto é levada de moto. O namorado, Avinatan Or, é manietado e transportado a pé. "Vi a Noa no vídeo assustada, não consigo imaginar o que devia estar a sentir, a gritar em pânico", disse Moshe Or, irmão de Avinatan, ao Canal 12 israelita. Relatos não confirmados indicam que Noa estará em Gaza. Desconhece-se o paradeiro de Avinatam.

Outra identidade apurada, desta feita pelo Washington Post, é de Shani Louk, uma mulher de nacionalidade alemã e israelita que estava no festival e foi levada por homens armados para Gaza, onde foi filmada nua, ferida e inconsciente.

Ainda ao Canal 12, Moshe Or criticou a falta de informação e de coordenação das autoridades, e indicou que é através das redes sociais que familiares e amigos tentam descobrir o paradeiro daqueles que permanecem por contactar.

"Há dezenas de outras pessoas desaparecidas e neste momento não há nenhuma agência governamental, ninguém a coordenar isto com a excepção do Moked 100 [a linha nacional de emergência, equivalente ao 112 português], mas esses não fazem nada. Há grupos privados de pessoas no Instagram e no Telegram a recolher nomes, e vêem-se listas e listas. Há dezenas ou mesmo centenas de pessoas desaparecidas", disse Or.

O site israelita Ynet, do jornal Yedioth Ahronot, compilou mais de uma centena de mensagens e publicações em redes sociais com fotografias, nomes e apelos por informações acerca do paradeiro de participantes do festival. Outra lista de nomes vista pelo New York Times dá conta de mais de 500 pessoas por localizar.

Muitas das pessoas por localizar poderão estar escondidas ou em fuga pelo Negev. As Forças de Defesa de Israel aconselham familiares e amigos a não se aproximar da região e a aguardar contacto.

Pelo menos 300 civis e militares foram mortos na incursão, este sábado, do Hamas por território israelita. A cidade de Sderot, Ofakim e várias comunidades e kibutz nas imediações da fronteira com a Faixa de Gaza foram as localidades mais atingidas pelo ataque, que foi acompanhado pelo lançamento de milhares de mísseis contra uma vasta área do país. Um número indeterminado de pessoas foram levadas para Gaza, onde se encontram reféns.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que o país está "em guerra" e anunciou que irá "vingar-se" da ofensiva do Hamas, a mais grave em várias décadas de conflito israelo-árabe. Durante o sábado e a madrugada de domingo, a aviação israelita lançou vários ataques contra Gaza, que mataram mais de 200 palestinianos.