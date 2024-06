Benny Gantz anuncia a sua demissão do governo de Israel

O ministro do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, anunciou a sua demissão numa conferência de imprensa realizada no domingo. “Netanyahu está a impedir-nos de avançar para uma verdadeira vitória”, afirmou. “Por esta razão, deixamos hoje o governo de emergência, com o coração pesado, mas de todo o coração.”

Gantz apelou a Netanyahu para que marcasse uma data para as eleições, acrescentando: “Não deixes que a nossa nação se desfaça.” Em Maio, Benny Gantz exigiu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comprometesse com uma visão consensual para o conflito de Gaza que inclua a estipulação de quem poderá governar o território após a guerra com o Hamas.

Gantz tinha feito ainda exigências sobre mais cinco pontos: o regresso dos reféns; o derrube do Hamas e a desmilitarização de Gaza; o regresso dos residentes do Norte de Israel às suas casas; o avanço da normalização com a Arábia Saudita; e a adopção de um esquema para o serviço militar ou nacional para todos os cidadãos israelitas.

Com a saída de Gantz, escreve o diário israelita Haaretz, é provável que o gabinete de guerra, criado na sequência do ataque de 7 de Outubro, se dissolva. Acredita-se que Netanyahu voltará ao modelo de gestão anterior, no qual discute questões de segurança num fórum limitado antes de uma reunião regular do gabinete. Neste fórum eram tomadas as decisões importantes, que Netanyahu, depois, tentaria que o Conselho de Ministros aprovasse.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, disse, entretanto, ao primeiro-ministro Netanyahu que vai a exigir um lugar no Gabinete de Guerra após a demissão de Benny Gantz do governo. Trata-se de um primeiro sinal da maior dependência de que Netanyahu vai ficar dos elementos mais radicais do seu governo, perdendo agora uma das figuras mais moderadas, e um elemento importante em questões de diplomacia, nomeadamente nas relações com os EUA.

Desde que aderiu à coligação, os responsáveis norte-americanos consideram o ministro Benny Gantz o seu interlocutor privilegiado no seio do gabinete de guerra. Gantz informou mesmo a Casa Branca dos seus planos de se demitir do governo de emergência há vários dias e pediu a sua opinião, segundo um funcionário, em declarações ao Haaretz.