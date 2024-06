PS à frente da AD com mais um deputado, IL colada ao Chega, PCP e BE baixam

A Aliança Democrática (AD) e o PS continuam a disputar taco a taco eleições. Mas se, a 10 de Março, a AD ganhou as legislativas, agora as posições inverteram-se e o PS ganhou as europeias, elegendo oito deputados contra os sete da coligação. Nestas eleições houve novidades, como a quebra de representação do PCP e do BE no Parlamento Europeu, a não eleição pelo PAN e pelo Livre. Mas a surpresa da noite foi a subida da Iniciativa Liberal e a quebra percentual de votos no Chega (face a eleições recentes).

