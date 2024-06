Alimentação à base de proteína vegetal: moda ou necessidade?

Os hábitos alimentares são um dos fatores modificáveis que maior impacto têm na nossa saúde e bem-estar a curto, médio e longo prazo. Neste âmbito, a redução do consumo de produtos de origem animal, principalmente carne vermelha, tem sido uma recomendação das autoridades de saúde como a Organização Mundial de Saúde.

Esta recomendação é baseada na evidência científica que comprova os benefícios de um padrão alimentar em que predominam os produtos de origem vegetal, uma vez que está associado a uma diminuição do risco de morte por doença cardiovascular e acidente vascular cerebral, demonstrando uma melhoria significativa na saúde.

Neste aspeto é importante reforçar que para se obterem estes benefícios não é obrigatório eliminar definitivamente os produtos de origem animal da nossa mesa. Surge, assim, o conceito de flexitarianismo, um padrão alimentar que continua a integrar os alimentos de origem animal, mas reduz a sua presença, substituindo-os por alimentos de origem vegetal, com o cuidado de garantir uma ingestão nutricional adequada e ajustada às necessidades de cada indivíduo.

E o ponto de vista do consumidor?

A importância da alimentação na qualidade de vida é, também, cada vez mais reconhecida pelos consumidores que assumem ter uma preocupação crescente em tomarem boas decisões relativamente aos alimentos que escolhem para si e para a sua família. Neste contexto, também a abertura para adotar hábitos alimentares de base vegetal acaba por ser justificada por razões saúde e bem-estar, mas também ambientais e de ideologia de vida.

Num estudo feito pelo Humane Research Council, verificou-se que as maiores motivações referidas para a redução do consumo de alimentos de origem animal foram a saúde, a proteção dos animais, a preocupação com o meio-ambiente, os sentimentos em relação a produtos animais e a preferência no paladar.

A importância do equilíbrio nutricional

Uma das principais preocupações quando se adota uma alimentação baseada em alimentos de origem vegetal é garantir o fornecimento de todos os nutrientes essenciais, de forma equilibrada, como é o caso das proteínas, e de algumas vitaminas (por exemplo a vitamina B12) e minerais como o ferro.

A proteína tem um papel especialmente relevante como matéria prima para a formação de todos os tecidos do nosso organismo, como a pele e os músculos, mas também para a produção de hormonas e enzimas. E é por isso que é tão importante respeitar a quantidade e qualidade recomendadas.

A proteína de origem animal é classificada como completa, uma vez que apresenta na sua constituição todos os aminoácidos. Pelo contrário, a proteína de origem vegetal, de uma forma geral, é considerada uma proteína incompleta pois apresenta apenas alguns aminoácidos essenciais e não essenciais, variando consoante o alimento vegetal em questão. Existem no entanto exceções, como é o caso da soja, que é uma das proteínas vegetais mais interessantes do ponto de vista nutricional.

A combinação de proteínas de diferentes origens que sejam complementares entre si é também uma excelente estratégia para garantir a qualidade dos aminoácidos fornecidos.

