Como foi o casamento dos duques de Westminster? Do vestido à multidão na rua

O afilhado de Carlos III, Hugh Grosvenor, já se casou com Olivia Henson. O casamento do duque de Westminster era um dos eventos sociais mais esperados neste ano em Inglaterra e contou com a presença do príncipe de Gales, William, o anfitrião da cerimónia, que esteve sozinho. Discreta, a protagonista do dia foi a noiva, que usou uma tiara da família Grosvenor com mais de 100 anos.

O casamento aconteceu na Catedral de Chester, a cidade de onde é natural a família do noivo, perante mais de 400 convidados. Apesar de o noivo ser afilhado de baptismo do monarca, Carlos não esteve presente e fez-se representar apenas por William, já que Hugh Grosvenor é o padrinho do filho mais velho dos príncipes de Gales, George. Kate Middleton não acompanhou o marido, dado que tem estado resguardada da vida pública enquanto é tratada para um cancro.

Já o príncipe Harry, amigo pessoal do noivo, também foi convidado, mas não marcou presença. A imprensa tablóide britânica justifica que a ausência terá sido uma forma de proteger os noivos, evitando que os holofotes se deslocassem para a tensão entre os dois irmãos. O duque de Westminster é também padrinho do filho de Harry, o príncipe Archie.

Big cheers for the Duke of Westminster as he arrives, beaming, for his wedding to Olivia Henson at Chester Cathedral today. Prince William is an usher and arrived discreetly earlier. pic.twitter.com/9Writt0WD0 — Victoria Murphy (@byQueenVic) June 7, 2024

A chegada de William, por volta das 10h30, gerou quase mais furor do que os noivos, entre vivas da multidão e aplausos. O príncipe de Gales foi responsável por receber os convidados “ilustres” à porta da catedral ─ a lista manteve-se privada, dado que este não é um casamento real, apesar de a princesa Eugenie ter sido avistada à chegada.

Mais tarde, chegou o noivo num vistoso Land Rover Defender, conduzido por um dos padrinhos. Ao meio-dia, num antigo Bentley, a noiva, a sorrir para os fotógrafos, fez-se acompanhar do pai, Rupert Henson, e das três meninas das alianças, as novas sobrinhas, filhas de uma das irmãs do duque, Tamara Grosvenor: Isla van Cutsem, Zia Snow e Orla.

No visual de Olivia, destacou-se a tiara Fabergé, com motivos de folhas de murta, que é usada desde 1906 por todas as noivas da família Grosvenor, diz a revista Town&Country. Já o vestido da noiva foi menos tradicional, com as costas descobertas a destacarem-se, apesar do corte clássico do modelo feito em crepe de seda pela designer londrina Emma Victoria Payne. No decote e nas mangas do vestido foi aplicada renda delicada, a combinar com o véu, outro dos destaques.

Foto Olivia à chegada EPA/ADAM VAUGHAN

A peça em organza, que acompanhava a cauda do vestido, foi personalizada a partir do véu da bisavó de Olivia, com a renda a mimetizar o formato oval do anel de noivado da nova duquesa de Westminster. A completar, foram bordadas as inicias dos noivos, bem como a data do casamento. Outro detalhe que chamou a atenção: a noiva elegeu sapatos azuis.

Na mão, Olivia levava um buquê de flores dos jardins de Eaton Hall, a casa da família Grosvenor desde o século XV, com margaridas, rosas e lírios. Também a cidade de Chester foi decorada com mais de cem mil flores, para a passagem dos noivos, já que nas ruas eram esperadas mais de quatro mil pessoas para assistir ao enlace. Aliás, o duque de Westminster terá assegurado os custos de três geladarias da cidade, para que distribuíssem gelados gratuitos aos visitantes.

Foto Os noivos EPA/ADAM VAUGHAN

Quem são os noivos?

Não se sabe qual terá sido o orçamento do casamento, mas de acordo com a lista de fortuna do The Sunday Times, Hugh Grosvenor, de 33 anos, é um dos homens mais ricos do Reino Unido, com um património avaliado em mais de dez mil milhões de libras (11,7 mil milhões de euros). A fortuna deve-se sobretudo à extensa lista de propriedade do duque de Westminster, em Mayfair, Belgravia e Pimlico, além de duas casas de campo em Eaton e Abbeystead, um centro comercial em Estocolmo, na Suécia, uma torre residencial em Tóquio, no Japão, ou uma propriedade privada de caça em Espanha, enumera o El País.

Contudo, apesar da fortuna, a vida privada de Hugh Grosvenor é bem menos turbulenta do que a dos seus antecessores ─ o segundo duque de Westminster foi o famoso amante de Coco Chanel. O título recua até 1874, quando o primeiro Hugh Grosvenor recebeu a distinção pelas mãos da rainha Vitória, enquanto membro do Parlamento, apesar de não ter qualquer ligação familiar aos Windsor.

Nascido a 29 de Janeiro de 1991, Hugh herdou o título de duque de Westminster em 2016, quando o pai, Gerald Cavendish Grosvenor, morreu subitamente de ataque cardíaco, aos 64 anos. A mãe, Natalia Grosvenor, descendente do poeta russo Alexander Pushkin, continua viva e é a madrinha do príncipe William.

Depois da morte do pai, Hugh assumiu a liderança do grupo Grosvenor, que administra todas as propriedades da família e emprega mais de 500 pessoas. Além do trabalho, faz parte da equipa olímpica de tiro ao alvo e preside as instituições de solidariedade do Ducado de Westminster.

Já sobre a noiva pouco se sabe, além da vida profissional. Olivia Henson, de 31 anos, cresceu em Londres, estudou no Marlborough College, onde também andou Kate Middleton, e frequentou a universidade Trinity College, em Dublin, na Irlanda. De acordo com a biografia divulgada pela família Grosvenor, trabalha na Belazu, uma empresa dedicada a alimentação sustentável.

Os dois conheceram-se em 2021, através de amigos em comum, e anunciaram o noivado em Abril do ano passado, em Eaton Hall. É na casa da família que a festa continua nesta sexta-feira, primeiro com uma recepção mais alargada e, mais tarde, com uma festa para amigos próximos. Só há duas regras, revela a revista Tatler: não são permitidas prendas e não podem ser publicadas fotografias nas redes sociais.