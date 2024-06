Leiria, Alentejo e Ribatejo serão as estrelas nacionais da BTL 2025

A edição de 2025 da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, o maior evento do sector em Portugal, vai decorrer de 12 a 16 de Março na FIL, na capital, com a organização a acreditar que o evento vai esgotar.

Dois dos grandes destaques da feira já são conhecidos: Leiria é o município convidado, Alentejo e Ribatejo é a região turística convidada.

A confirmação e avanços da próxima edição da BTL foram feitos esta quinta-feira, durante a entrega de prémios da edição de 2024, num evento que reuniu centenas de profissionais e parceiros do turismo.

"A BTL tanto traduz como contribui para o bom momento do turismo nacional", disse António Ramalho, presidente da Comissão Executiva da Lisboa FCE [Feiras, Congressos e Eventos], entidade organizadora da BTL "A procura que temos registado por parte de empresas e entidades permite-nos perspectivar, com muito optimismo, a edição de 2025", disse, salientando a BTL ser "o maior evento empresarial" que se realiza em Portugal.

Foto

Já Rita Marques, ex secretária de Estado do Turismo, que hoje foi apresentada como nova presidente do Conselho Estratégico da BTL, considerou que o evento "pode e deve crescer" como o sector tem crescido: "combatendo a sazonalidade, não se esgotando numa mostra pontual no ano; apostando na diversificação de mercados, indo para lá do perímetro nacional e fazendo pontes com os mercados internacionais; e aportando valor para todos, também para aqueles que trabalham no sector; em estrita colaboração com os empresários do sector, os territórios e, evidentemente, o Turismo de Portugal".

Por seu lado, o director geral adjunto da Lisboa FCE, Pedro Braga, terminou a apresentação dos seis vectores estratégicos que a organização definiu para a edição do próximo ano realçando que "em 2025 a BTL irá novamente estar esgotada (...)".

O secretário de Estado do Turismo, ausente do país para as comemorações do dia de Camões, deixou uma mensagem vídeo na qual destacou a relevância da BTL na afirmação e na promoção do turismo nacional, salientando que o Turismo de Portugal "quer estar ao vosso lado nesse desafio e nessa nova ambição para 2025".

Alentejo e Ribatejo, destino-estrela

Para o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo ser o destino nacional convidado da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa é uma "oportunidade fantástica", para a qual quer "tentar tirar o melhor partido possível".

"Somos o destino convidado, queremos consolidar o Alentejo como destino preferido dos portugueses e queremos começar a apresentar o Ribatejo como um novo destino de Portugal no mercado interno. Estar na BTL traz muitos desafios e este título (de "destino nacional convidado"), se assim podemos chamar, é uma oportunidade fantástica, nós acreditamos na BTL", disse José Santos à Lusa, acrescentando que vão "trabalhar para tirar dela o melhor partido possível".

Os melhores de 2024

A organização feira premiou ainda os melhores participantes na BTL deste ano. Entre os disitnguidos contam-se o Turismo dos Açores (premiado pelo melhor stand nacional e pela sustentabilidade) e a TAP (prémio Criatividade e menção honrosa); o Turismo do Alentejo e Ribatejo (menção honrosa), Marrocos e Cabo Verde (internacional), Europalco (inovação). Dionisio Pestana (grupo Pestana), Jorge Rebelo de Almeida (Vila Galé), José Ribau Esteves (presidente da câmara de Aveiro e do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro) e Rita Marques (ex- secretária de Estado do Turismo) receberam Prémios Personalidade. O Prémio Júri BTL foi para o evento Jornadas Mundiais da Juventude 2023.