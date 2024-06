Duas irmãs sonham com a sua “capela musical” em Santo Tirso

Teresa e Maria de Macedo, já na casa dos 90, porfiam no projecto de uma escola de música de excelência na sua quinta de Santo Cristina do Couto. A autarquia apoia.

“Esta casa, sem Schubert, não é nada!” É com esta declaração de princípio, seguida da referência ao impacto que sobre ela teve, ainda nos anos da infância, a audição de Viagem de Inverno do compositor austríaco, que a violoncelista e professora Maria de Macedo (Vila Nova de Gaia, 1931), sentada ao lado da sua irmã Teresa (Vila Nova de Gaia, 1926), recebe o PÚBLICO na propriedade de ambas na freguesia de Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso. Tratava-se de dar a conhecer o projecto que acalentam há quase uma década: construir ali ao lado uma escola de música diferente de todas quantas existem em Portugal, e que inscreva o país no quadro europeu de excelência no ensino daquela arte.