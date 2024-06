Chaves abre novo hotel de luxo com os olhos no novo “castelo”: é Pedra Pura

Quase a receber os seus primeiros hóspedes, o Pedra Pura Resort, com "vista deslumbrante" sobre a cidade de Chaves, apresenta-se como um novo tipo de luxo na região do Alto Tâmega.

Em 30 hectares, tem por mote "Farm to Table Boutique Hotel"; é dizer, um hotel de charme com restaurante da quinta para a mesa —​ gastronomia baseada no que é produzido na propriedade e arredores.

No alojamento, contam-se "40 suítes luxuosas". Na restauração e gastronomia, aproveita-se o anunciado "oásis auto-sustentável", "quinta de vegetais biológicos, vinhas, olivais e pomares": haverá "uma cozinha regional, uma padaria, uma pastelaria, uma queijaria, um restaurante, uma antiga adega". O reaproveitamento da pedra e da madeira marcam a face do projecto.

Foto Pedra Pura Resort dr

O Pedra Pura nasceu graças a um emigrante português nos EUA, Isolino Marçal, e deve criar 30 empregos. Marçal, que vive entre Portugal e os EUA, onde detém empresas de arquitectura e construção, afirmou à agência Lusa que a escolha do local não é por acaso: "Gosto muito da nossa região, tem aqui mais-valias, coisas lindas que faltam ser exploradas. Temos que mostrar o que temos na zona para o mundo, acho que ainda não fomos descobertos", disse o empresário natural de Valpaços.

O projecto inclui mais detalhes de encher o olho, da piscina infinita que garante boas vistas à torre do castelo naturalmente destinada a ser uma estrela do Instagram. Este minicastelo é inspirado pela vizinha aldeia do Castelo, e pela história local. A torre tem três suítes.

Foto Pedra Pura Resort dr

Casa suíte do resort é diferente e personalizada, traçada segundo as rochas existentes, com varandas a garantir vistas panorâmicas para o vale e a cidade de Chaves. Lá dentro, resume a Lusa, há lavatórios esculpidos nas pedras de xisto ou duches entre as rochas de granito que ficaram dentro dos espaços, além de portas feitas de traves antigas ou provenientes de igrejas ou do Forte de São Francisco, assim como armários de madeira antigos reaproveitados.

Algum do mobiliário nasceu do reaproveitamento de árvores, como as raízes de oliveiras e de pinheiros, alguns arrancados para a plantação da vinha e dos pomares, ou de castanheiros provenientes da Padrela, Valpaços.

Foto Pedra Pura Resort dr

Foto Uma suíte na torre Pedra Pura Resort

O valor do investimento não foi revelado, mas o empresário reforçou à agência as dificuldades maiores: a falta de mão-de-obra, quer na fase de construção, quer nesta fase de abertura ao público, tendo chegado a trazer, diz, uma equipa de trabalhadores dos EUA.

O hotel já está a aceitar reservas e o preço por noite por quarto começa no valor promocional de 280 euros no site oficial.