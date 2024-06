Um guia para as eleições europeias

Sistema de votação e número de eurodeputados por país

O novo Parlamento Europeu terá ao todo 720 deputados dos 751 possíveis, o máximo permitido pelos Tratados da União Europeia. As eleições utilizam o sistema proporcional para distribuição dos lugares, mas cada Estado-membro decide sobre as demais normas do seu sistema eleitoral

Lista fechada

Os eleitores votam numa lista que não pode ser alterada Voto preferencial

Os eleitores podem modificar a ordem dos candidatos na lista de acordo com as suas preferências de voto Voto único transferível

Os eleitores listam os candidatos por ordem de preferência (1.º, 2.º, 3.º, etc.), independentemente das listas. Depois de contadosos votos, calcula-se um quociente eleitoral ou uma cota, que é onúmero de votos de que um candidato precisa para ser eleito. Os candidatos que atingem a cota são eleitos. Se um candidato recebe mais votos do que a cota, os votos excedentes são transferidos para outros candidatos proporcionalmente às preferências declaradas dos eleitores

Idade mínima dos candidatos

Os 18 anos mantêm-se como a idade-padrão em mais de metade dos países da UE

Depois da redução com o "Brexit", o Parlamento Europeu volta a crescer A última legislatura (2019-2024) começou com 751 eurodeputados eleitos e acabou com 705, devido à saída do Reino Unido da União Europeia (“Brexit”). Agora, o Parlamento Europeu vai voltar a crescer em número de assentos

Quem ganha lugares

França +2 Espanha +2 Países Baixos +2 Polónia +1 Bélgica +1 Áustria +1 Dinamarca +1 Finlândia +1 Eslováquia +1 Irlanda +1 Letónia +1 Eslovénia +1 Participação nas eleições europeias por país Dos quase 90% de participação eleitoral na Bélgica, onde o voto é obrigatório, aos 23% na Eslováquia, há um continente de diferenças a separar os vários Estados-membros (dados de 2019)

* Países onde o voto é obrigatório. Na Bulgária, as sanções previstas para quem não vote foram declaradas inconstitucionais em 2017 e não se aplicam Evolução da participação nas eleições europeias Depois de anos de quedas sucessivas, as últimas eleições (2019) registaram um aumento da taxa de participação e foram mesmo o primeiro escrutínio desde 1994 em que mais de metade da população adulta da UE votou



O que dizem as sondagens Projecção da distribuição de lugares no Parlamento Europeu feita pelo Europe Elect a partir de uma média das últimas sondagens conduzidas nos diversos Estados-membros



As datas-chave para a nova liderança institucional da UE

Além de impulsionar a agenda política da União Europeia, cabe ao Parlamento Europeu aprovar o orçamento da UE e eleger o presidente da Comissão Europeia ou o Colégio de Comissários, um processo que só ficará completo em Dezembro