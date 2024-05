O Bossa Market vai ao Estoril espalhar o sabor a Brasil

Moda, gastronomia, arte e música entram na cesta do “maior evento de cultura brasileira em Portugal”. Dias 8 e 9 de Junho, na Fiartil.

Já não é uma novidade na agenda, mas nem por isso deixa de parte a vontade de surpreender quem, a cada ano, lhe presta a visita. Pelo quinto ano, o Bossa Market volta a fazer check-in numa viagem ao Brasil, para cumprir a missão de “fortalecer laços e unir culturas” que lhe está na essência.

Compondo a montra com produtos-símbolo como açaí, tapioca, pão de queijo, caipirinha e brigadeiro, reserva espaço também a marcas deste lado do Atlântico, sempre com a inspiração tropical como pano de fundo e não limitando a festa aos sabores.

Na cesta deste que é apresentado como “o maior evento de cultura brasileira em Portugal” vêm também produtos e serviços de moda, de estilistas à decoração, sem esquecer os acessórios; a estreia do Espaço Experience SheerMe, “uma experiência imersiva de bem-estar”; e uma área infantil com jogos, pinturas, modelagem de balões, dança, oficinas, minifutebol e minigolfe, entre outros trunfos. Contas feitas, são mais de uma centena de expositores presentes.

E porque não há Brasil sem ritmo, o programa é engalanado com um Palco Bossa que, nesta edição, tem como cabeças-de-cartaz o funk carioca de Fernanda Abreu, o Show do Melhor dos anos 1980 servido por Sylvinho Blau Blau e a bossa nova de Izabella Rocha (uma das vozes da banda de reggae Natiruts).

O Bossa Market instala-se na Fiartil, o espaço da Feira de Artesanato do Estoril, nos dias 8 e 9 de Junho, das 11h à meia-noite. A entrada custa 5€ (10€ para bilhetes adquiridos no dia, a partir das 18h30), sendo gratuita para crianças até aos 11 anos.