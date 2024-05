Da liberdade de André Ventura dizer burrices

Condenar criminalmente alguém por uma frase destas equivaleria a uma deriva de higienização do discurso incompatível com a versão da democracia liberal na qual me revejo e almejo viver.

Para enfatizar a comparação entre a duração do projeto do novo aeroporto e o de Istambul, o deputado André Ventura afirmou que “os turcos não são propriamente conhecidos por serem o povo mais trabalhador do mundo”. É uma frase parva, factualmente errada e com pendor xenófobo. E depois?