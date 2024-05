Maia BD regressa em força e resistência para a segunda edição

Depois de uma primeira edição do Maia BD em 2023, o Fórum da Maia volta a ser capital nacional da banda desenhada. Desta sexta-feira até domingo, mais de 30 autores, 13 exposições e muitas outras actividades criativas, todas elas gratuitas, preenchem o programa do festival.

As portas abrem às 18h desta sexta-feira e o último momento da programação termina às 19h de domingo.

Do cartaz desta segunda edição destaca-se o painel dedicado à censura e à repressão da liberdade artística, que abordará nomeadamente o papel da BD e do cartoon como ferramenta de activismo em regimes políticos autoritários. A conversa, marcada para as 15h de sábado, contará com dois autores que foram perseguidos nos seus países de origem e forçados ao exílio: o paquistanês Taha Sidiqqui e o iraniano Mana Neyestani. A moderação foi entregue ao co-fundador e deputado do Livre (e também autor de BD) Jorge Pinto.

Os autores aproveitarão a oportunidade para falar dos seus novos livros, ambos lançados este mês pela Levoir: Dissident Club: Crónica de um Jornalista Paquistanês Exilado em França, de Sidiqqui, e Os Pássaros de Papel, de Neyestani.

O artista e jornalista paquistanês vive exilado em França desde 2018 e fundou o Dissident Club, um bar em Paris onde dissidentes de todo o mundo se reúnem. Vencedor do Prix Albert-Londres em 2014, Sidiqqui foi durante anos ameaçado por elementos ligados ao exército paquistanês e alvo de censura pelas suas reportagens sobre abusos militares no Paquistão. Há cerca de seis anos, teve de fugir do seu país natal, depois de tentativas de sequestro e assassinato.

Também Mana, cartoonista, ilustrador e autor iraniano, causou diversas vezes polémica no seu país natal, em particular com uma caricatura que levou ao encerramento de um jornal e à sua detenção, juntamente com o editor da publicação. Acabou por se instalar em França, onde escreveu um relato autobiográfico da sua prisão em forma de romance (Uma metamorfose iraniana, publicado em Portugal pela Levoir em Janeiro deste ano).

Capa de Dissident Club: Crónica de um jornalista paquistanês exilado em França, de Taha Siddiqui DR Capa de Os pássaros de papel, de Mana Neyestani DR Fotogaleria Capa de Dissident Club: Crónica de um jornalista paquistanês exilado em França, de Taha Siddiqui DR

A dupla Nuno Artur Silva e António Jorge Gonçalves também lançará no Maia BD as novas edições comemorativas da série Filipe Seems. Uma exposição de originais, Filipe Seems nos seus 30 anos, acompanha o festival, prolongando-se até 16 de Junho.

Ainda haverá tempo para uma ode aos clássicos da literatura portuguesa em BD, com a apresentação dos álbuns A Peregrinação vol.1 e O Fato Novo do Sultão. João Miguel Lameiras e André Morgado, respectivamente argumentistas das obras, bem como os artistas Tainan Rocha e Ricardo Santo, participarão numa conversa sobre os desafios de adaptar obras literárias à nona arte.

Saltando de novo as fronteiras, a exposição Comics Americanos: Para Além dos Super-Heróis mostra a riqueza da banda desenhada anglo-saxónica, com uma selecção de obras e pranchas icónicas presentes em colecções privadas. As obras expostas vão desde The Sandman a Love and Rockets, de Sin City a V de Vingaça.

Foto O fato novo do sultão, de Guerra Junqueiro, André F. Morgado e Luiza Nestlehner Strauss DR

Ainda no mesmo tema, no sábado haverá um painel com autores portugueses que trabalham no mercado de comics americano, nomeadamente André Lima Araújo, Daniel Henriques, Jorge Coelho e Miguel Mendonça.

Apesar de gratuitos, a participação nos workshops está sujeita a inscrição prévia. Os temas abrangem uma grande variedade de representações artísticas: dança k-pop, por João Faria, costura de cosplay por Sara La Roque, escultura para famílias, por Joana Nogueira, como fazer um fanzine, pelo colectivo Goteira BD, e urban sketching por Paulo J. Mendes. Haverá também um concurso de cosplay com um prémio de 500 euros para o vencedor.

Depois da visita guiada às exposições e à feira do livro deste Maia BD, o programa desta sexta-feira fecha com a exibição do mais recente vencedor do Óscar de Melhor Filme de Animação, O Rapaz e a Garça, de Hayao Miyazaki.

O evento é promovido pela Câmara Municipal da Maia e a produção é assegurada pela cooperativa editorial A Seita.