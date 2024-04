25 de Abril sempre, censura nunca mais

Não se confunda desabafos privados com a sua expressão pública, nem responsabilidade editorial da imprensa com censura.

Um grande amigo gostava de contar uma história que se passou no próprio 25 de Abril de 1974. Ele era chefe de redacção da revista Cinéfilo, que funcionava no edifício de O Século, no Bairro Alto, em Lisboa. Durante o dia, foi-se dividindo entre a redacção da revista e o Largo do Carmo, onde a companhia de Salgueiro Maia forçava a rendição de Marcelo Caetano para consumar a queda do regime.