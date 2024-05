Alterações climáticas estimulam a floração precoce das rosas da Bulgária

Depois de um Inverno ameno e de um mês de Março muito quente, as rosas começaram a florescer mais cedo este ano e a época da apanha começou cerca de três semanas antes do normal.

Os agricultores búlgaros foram obrigados a ir para os campos cerca de um mês mais cedo do que o habitual e já estão ocupados a colher pétalas de rosa para o seu famoso óleo. A floração precoce estará relacionada com as alterações climáticas que deram origem a primaveras mais quentes e húmidas.

A Bulgária, um país membro da União Europeia situado no sudeste dos Balcãs, é um dos principais produtores mundiais de óleo de rosas aromáticas, que também é utilizado na indústria cosmética.

O melhor óleo de rosas é produzido no Vale das Rosas, no centro do país, onde, segundo os historiadores, as flores são cultivadas desde o antigo reino da Trácia, nos séculos V e III a.C. A primeira fábrica de azeite foi inaugurada em 1820 na cidade vizinha de Kazanlak.

Para obter um grama de óleo de rosas, é necessário colher à mão mais de 1000 pétalas de rosas de manhã cedo, pois o teor de óleo essencial é mais elevado por volta das 7 horas.

O processo de fabrico das 2 a 3,5 toneladas de óleo de rosas produzidas anualmente na Bulgária não é fácil.

"A condensação forma-se todas as noites e agarra-se à rosa, permitindo que o óleo da flor esteja no seu melhor", disse Miroslav Terziev, um produtor de rosas da aldeia de Cherganovo. As pétalas são também utilizadas em produtos como a água de rosas, o gelado de rosas, o chá de rosas e até o brandy de rosas.

A qualidade das pétalas e do óleo depende muito das condições climatéricas, sendo crucial uma combinação de calor e humidade, afirmou Todor Nikolaev, técnico-chefe da destilaria TerraRoza.

"O mês de Maio é bastante chuvoso, pelo que as flores não desabrocham todas ao mesmo tempo, o que permite uma boa colheita das hortas. As baixas temperaturas evitam a evaporação do azeite - esta época é favorável para todos os intervenientes no sistema de produção."

Os cientistas dizem que as alterações climáticas das últimas décadas fizeram com que as plantas começassem a florescer semanas mais cedo do que anteriormente.

"Verificámos o nosso arquivo de 1987 e descobrimos que o início activo e maciço da floração das roseiras era entre 10 e 20 de Junho. E temos rosas hoje que começam a florescer um mês antes", disse Valentin Kazandjiev, um agro-meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia em Sofia.

Kazandjiev disse que os agricultores que enfrentam as alterações climáticas devem concentrar-se em tecnologias que atenuem o seu impacto, enquanto os cientistas devem recomendar zonas geográficas diferentes para culturas diferentes a cada década.