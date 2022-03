Quando as temperaturas são amenas, as amendoeiras ficam em flor

O fenómeno é bonito e é antecipado todos os anos. De norte a sul do país as amendoeiras já estão em flor, mas nem tudo é positivo: as temperaturas amenas alteram-lhes as voltas e isso pode levar à perda de qualidade e fracasso das produções.

Outono sem chuva, Inverno sem frio e, na generalidade, temperaturas acima da média têm sido constantes ao longo de todo o território continental ao ponto de deixar o país a atravessar um período de seca. As alterações climáticas têm trocado as voltas às estações do ano e, consequentemente, às amendoeiras que florescem cada vez mais cedo. Do Norte ao Algarve multiplicam-se os amendoais e, ainda que as diferenças climáticas entre as várias regiões sejam diferentes (ou pelo menos seriam, se as temperaturas estivessem de acordo com as estações), já se começam a ver amendoeiras em flor com cerca de um mês de antecedência.