Mostra Nacional de Ciência reúne centenas de jovens no Porto. Há cem mil euros em prémios

Evento decorre entre esta quinta-feira e sábado, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. A entrada é livre.

Mais de 330 jovens cientistas vão reunir-se, entre esta quinta-feira e sábado (de 23 a 25 de Maio), no Centro de Congressos da Alfândega do Porto para a Mostra Nacional de Ciência, organizada pela Fundação da Juventude.

A concurso estarão mais de 110 projectos científicos de mais de 330 jovens cientistas de todo o país, acompanhados por mais de 60 professores. A estes juntam-se mais de uma dezena de projectos internacionais oriundos do Brasil, Espanha, França, Itália, Luxemburgo e Moçambique.

Os projectos científicos seleccionados a partir do Concurso Nacional para Jovens Cientistas e Investigadores são apresentados em oito categorias – que vão desde as ciências exactas às ciências sociais, passando pelas engenharias e biotecnologia. Entre eles, encontram-se propostas para um robô que planta árvores, uma solução que utiliza resíduos poluentes nos ecossistemas marinhos para produzir materiais de construção ou ainda um propulsor espacial construído com materiais convencionais.

Durante a Mostra Nacional de Ciência, os projectos serão avaliados por um júri de especialistas, coordenado pela agência Ciência Viva. Em jogo estão cerca de 100 mil euros em prémios, incluindo prémios monetários, prémios de experiência – como participar em estágios em centros de investigação e desenvolvimento ou mentoria por especialistas –, e prémios internacionais, cujos projectos vencedores têm a possibilidade de viajar e representar Portugal em concursos de ciência internacionais (nomeadamente nos Estados Unidos, China ou Brasil).

No que aos prémios monetários diz respeito, haverá cinco prémios que serão atribuídos aos participantes (com valores entre os 1250 euros para o 1.º lugar e os 400 euros para o 5.º lugar).

Além do concurso, a Mostra Nacional de Ciência irá também ser palco, durante os três dias do evento, de conferências e debates sobre vários temas, entre os quais a comunicação de ciência, o futuro e os limites da humanidade ou a missão de ser humano, com dezenas de oradores convidados. Os visitantes poderão também participar em várias actividades e workshops dinamizados pela Fundação da Juventude e entidades parceiras.

O evento abre ao público nesta quinta-feira, dia 23 de Maio, entre as 14h30 e as 19h. Na sexta-feira e sábado, dias 24 e 25 de Maio, estará aberto entre as 10h e as 18h. A entrada é livre.