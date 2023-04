O concurso nacional para jovens cientistas está de volta — e há prémios até 1250 euros

Já te podes candidatar à 31.ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas: as candidaturas estão abertas até 21 de Abril e devem ser feitas através deste formulário. O objectivo deste concurso é premiar projectos nas áreas da ciência, tecnologia, investigação e inovação desenvolvidos por jovens estudantes com idades entre os 15 e os 20 anos que estejam a frequentar o ensino básico, secundário ou o primeiro ano do ensino superior.

Tal como em edições anteriores, os estudantes podem participar de forma individual ou em grupos com até três elementos. Há cinco prémios a concurso, com valores entre os 400 e os 1250 euros. Cada projecto deve estar associado a uma escola e ter um professor coordenador — que, caso fique em primeiro lugar, também será premiado com 400 euros.

Além dos prémios monetários, os projectos seleccionados pela Fundação da Juventude vão poder participar em feiras científicas em países como o Brasil e os Estados Unidos, ou integrar a Mostra Nacional de Ciência, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de Junho no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, cumprindo o objectivo de dar visibilidade aos jovens na comunidade científica.

O júri é composto por professores e investigadores e os vencedores serão conhecidos até ao dia 19 de Maio. No mesmo dia, são anunciados os prémios especiais e as menções honrosas, como foi habitual nos anos anteriores.

A 31.ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas conta com o apoio da Ciência Viva, da Câmara Municipal do Porto, da Porto Editora, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Lipor.

Texto editado por Inês Chaíça