Mostra Nacional de Ciência está de volta ao Porto — e os melhores cientistas também

A Mostra Nacional de Ciência está de volta à Alfândega do Porto entre os dias 8 e 10 de Setembro e desta vez traz (ainda) mais surpresas. A poucos dias da 16.ª edição, 196 de jovens cientistas estão preparados para transformar o recinto num autêntico laboratório e apresentar as ideias que desenvolveram.

O objectivo é dar a conhecer os projectos de investigação desenvolvidos por alunos – do ensino secundário, profissional e primeiro ano do ensino superior – e orientados por professores.

A edição deste ano conta com 86 projectos de áreas como a Biologia, Química, Biotecnologia, Matemática, Engenharia ou Ciências do Ambiente. Há trabalhos sobre fertilização, qualidade dos solos, novas formas de energia e até cremes hidratantes ricos em colagénio marinho.

No entanto, a grande novidade é o software Blink Talk desenvolvido por duas estudantes do Brasil que, através de uma câmara, detecta sintomas de Esclerose Lateral Amiotrófica e permite “uma comunicação alternativa para proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos doentes”, esclarece a Fundação da Juventude no comunicado enviado ao P3.

Os cinco melhores trabalhos vão receber prémios com um valor total de quase seis mil euros: o primeiro lugar receberá 1250 euros, o segundo mil, o terceiro 750, o quarto vencedor 600 e o quinto 400 euros.

Além disso, serão seleccionados dez projectos para representar Portugal em competições europeias e mundiais de ciência no Cazaquistão, Estados Unidos, Suíça, Bélgica, Espanha e Brasil.

O evento conta ainda com vários workshops, conversas e apresentações de livros. Para os mais novos, a Associação Juvenil de Ciência (AJC) preparou um leque de actividades, entre as quais assistir à recriação de um efeito tsunami, construir um foguete caseiro ou desenvolver uma “pasta com a forma da tromba de um elefante”, a partir da mistura de uma série de químicos, explica fonte da Fundação da Juventude.

A 16.ª Mostra Nacional de Ciência tem entrada gratuita e abre no dia 8 às 16h, fechando as portas às 18h. Nos dias 9 e 10, as actividades na Alfândega do Porto decorrem das 10h e encerram às 18h. As escolas podem inscrever-se para fazer uma visita aqui.