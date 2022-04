Está de volta o concurso nacional para Jovens Cientistas — com prémios até 1500 euros

A Fundação da Juventude, em conjunto a Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, abriu as candidaturas para a 30.ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas. O objectivo é encontrar jovens talentos nas escolas de Portugal e estimular a concretização de ideias inovadoras nas áreas da ciência, tecnologia, investigação e inovação.

As candidaturas estão abertas até 20 de Maio. O concurso é dirigido a jovens, entre os 15 e os 20 anos,​ a frequentar o ensino básico, secundário ou o primeiro ano do ensino superior. De entre os cinco prémios principais, podem ganhar entre 400 e 1500 euros. Os trabalhos de investigação devem ser desenvolvidos em ambiente escolar, individualmente ou em grupos com um máximo de três elementos,​ sob a orientação de um professor coordenador — que pode também ganhar 400 euros, se estiver a trabalhar com o projecto vencedor.

A iniciativa quer dar visibilidade aos jovens junto da comunidade científica nacional e internacional. Por isso, além do prémio monetário, dá acesso à participação na 16.ª Mostra Nacional de Ciência, que decorre nos dias 18, 19 e 20 de Julho. A lista dos seleccionados será divulgada durante o mês de Junho. Serão ainda atribuídos prémios especiais, de acordo com as parcerias estabelecidas, e menções honrosas aos projectos que se revelem inovadores ou como oportunidades relevantes.

Cada escola poderá submeter até um máximo de dez trabalhos. Durante a candidatura, os jovens devem preencher um formulário online e anexar o projecto, cumprindo os requisitos obrigatórios.

Os projectos devem ser submetidos através da página da Fundação da Juventude, onde é possível encontrar também o regulamento e um guia de apoio à candidatura.

