H5N1: Segundo caso humano confirmado nos EUA, primeiro na Austrália

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira o seu segundo caso humano de gripe das aves desde que o vírus H5N1 foi detectado em gado bovino em Março. O novo caso foi detectado na véspera num trabalhador de uma unidade de produção de lacticínios no estado do Michigan. O primeiro foi registado em Abril no Texas, também num trabalhador agrícola de uma exploração de gado bovino.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa) afirma, contudo, que o risco para a saúde pública continua a ser reduzido. Não há registo, até ao momento, de casos de contágio entre humanos.

O paciente do Michigan apresentou sintomas oculares ligeiros, semelhantes aos de uma conjuntivite, e já recuperou totalmente, segundo indicam as autoridades sanitárias estaduais citadas pela Reuters, que crêem ter-se tratado, tal como no Texas, de um caso de transmissão entre vacas e humanos.

Há agora nove estados norte-americanos com casos de H5N1 em gado bovino. As autoridades sanitárias admitem que o surto possa já ser mais generalizado: a FDA, agência federal dos medicamentos e alimentação, detectou partículas do vírus em 20% de amostras de leite vendidas ao público. Tal não significa que o leite seja uma fonte de contágio, sendo antes um indicador de que o H5N1 está a espalhar-se rapidamente por explorações de gado nos Estados Unidos.

Em Abril, as autoridades norte-americanas passaram a exigir testes negativos ao gado transportado pelas fronteiras estaduais.

Também a Austrália anunciou na quarta-feira o registo do seu primeiro caso de H5N1 numa pessoa. O doente, uma criança, terá contraído o vírus na Índia em Março e recuperou desde então.

O vírus H5N1, que causa a gripe das aves, conhecida por sintomas gripais severos, foi detectado pela primeira vez em 1996 em explorações de aves na China. Desde então, o vírus tem circulado entre aves selvagens e foi detectado mais tarde em mamíferos. O primeiro caso humano foi diagnosticado em 1997. Desde então, houve registo de perto de 900 pessoas infectadas, sobretudo na Ásia. A doença foi fatal em cerca de metade dos casos. Não há registo de infecções em humanos em Portugal.

Também em Abril, a Organização Mundial de Saúde expressou “enorme preocupação” com a “taxa de mortalidade extraordinariamente elevada” do vírus e o risco, não confirmado até agora, da sua transmissibilidade entre humanos.

Existem vacinas para o H5N1. Segundo a Reuters, os Estados Unidos dispõem de uma reserva da vacina para a estirpe que está actualmente em circulação no país e decretaram na semana passada o fabrico de 4,8 milhões doses adicionais. O Governo norte-americano está ainda em conversações com a Pfizer e a Moderna em vista ao desenvolvimento de uma vacina mRNA contra o vírus da gripe das aves.