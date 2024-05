Dois eventos querem pôr no mapa internacional o design português e a cidade de Lisboa

A Lisbon Design Week começa nesta quarta-feira. Na quinta, é a vez do Lisbon by Design. Ambos propõem espaços e itinerários para conhecer designers e artesãos nacionais.

Há uns anos, Julie de Halleux, de origem belga e que trabalha com projectos imobiliários de luxo em Lisboa, sentiu que não era fácil descobrir designers e artesãos locais que produzissem em Portugal. Então, imaginou uma plataforma que desse visibilidade a essas pessoas. "Tomei a iniciativa de criar o Lisbon by Design", conta ao PÚBLICO. Trata-se de uma feira, no Palacete Gomes Freire, onde é mostrado o "trabalho excepcional" feito por cá. Há dois anos, a "Lisbon by Design lançou a Lisbon Design Week", continua. "O objectivo era tornar a comunidade de design de Lisboa ainda mais vibrante na cidade, durante os cinco dias da feira", explica. Michèle Fajtmann, responsável por este segundo projecto, refere que se há um ano participaram 50 locais, neste são 80 os espaços, que vão de galerias a ateliers de arquitectura, passando por lojas, permitindo criar itinerários em diversos bairros. "São vários dias de boas descobertas a fazer pela cidade", congratula-se a co-fundadora da Lisbon Design Week. Os dois eventos terminam no domingo.