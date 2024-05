Há quem faça tatuagens com as personagens da curta-metragem Ice Merchants

O produtor do filme de animação que levou Portugal aos Óscares, Bruno Caetano, visitou uma escola na Lourinhã e motivou os alunos a seguirem o que desejam. Com um alerta: “Sem esforço, não chegam lá.”

A Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado, na Lourinhã, recebeu Bruno Caetano, o produtor da curta-metragem portuguesa que foi aos Óscares de Hollywood em 2023: Ice Merchants. Com realização de João Gonzalez, o filme foi mostrado a alunos do 11.º ano das áreas de humanidades, desporto e multimédia. Uma das sessões nas escolas integradas no Livros a Oeste — Festival do Leitor.