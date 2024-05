Wladimir Kaminer, um russo em Berlim: “Escrevo para afastar o nevoeiro”

Tornou-se popular em Berlim, como DJ, com as suas festas para emigrantes russos. Pequeno-Almoço à Beira do Apocalipse é um livro de crónicas assertivas, brilhantemente escritas e cheias de humor.

Para o escritor russo-alemão Wladimir Kaminer (Moscovo, 1967), as pessoas (segundo ele, quase todas usam óculos) dividem-se entre as que só vêem bem ao longe – são os optimistas – e que por isso gostam de olhar para a frente, e os míopes pessimistas, "os que vêem a Humanidade em declínio, e a razão como um adereço cada vez mais raro". Aos olhos destes, a Humanidade parece viver suspensa sobre uma corda fina, "entrançada com fios de vaidade e inveja". Isto escreve ele na primeira crónica do seu mais recente livro, Pequeno-Almoço à Beira do Apocalipse.