Google e Apple juntam-se para afastar localizadores indesejados

A Apple e a Google uniram-se para uma solução comum em prol da segurança: afastar localizadores indesejados. Desde esta segunda-feira, 13 de Maio, os iPhones e os smartphones Android emitem alertas caso alguém esteja a usar um dispositivo de localização por Bluetooth para o seguir indevidamente.

Desta forma, as empresas pretendem mitigar as utilizações indevidas dos dispositivos concebidos, exclusivamente, para manter controlo dos pertences, como é o caso das AirTags.

No comunicado da Apple percebe-se que a função só está a ser adoptada nos smartphones com sistemas operativos iOS 17.5, no caso dos iPhones, e nos Android 6.0+. Estes modelos já poderão receber o aviso no qual se lê "(Item) Found Moving With You" ("Encontrado dispositivo a mover-se consigo", numa tradução livre).

O aviso será enviado sempre que um dispositivo de localização por Bluetooth for visto a mexer-se com o iPhone ou Android do utilizador, independentemente do dispositivo com o qual o localizador esteja emparelhado.

A empresa continua: "Se alguém receber um alerta deste tipo, significa que a AirTag de outra pessoa (ou outro instrumento de localização) está a mover-se com ele. O iPhone pode ver o nome do localizador e fazê-lo reproduzir um som. Depois, dá instruções para que o consigam desactivar."

Esta medida de segurança é possível devido a uma especificidade de fabrico nos localizadores das duas empresas. Os fabricantes de outros localizadores por Bluetooth, incluindo a Chipolo, eufy, Jio, Motorola e Pebblebee, já se comprometeram a, futuramente, fazer localizadores com a mesma especificidade de fábrica.

As AirTags e os outros acessórios localizadores foram concebidos com as primeiras medidas de protecção de privacidade e segurança do sector, mas têm sido usados abusivamente em várias situações. Aliás, há notícias que contam a forma como ex-namorados perseguiam mulheres com recurso ao dispositivo.