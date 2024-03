Argentino cria aparelho para “atacar” as colunas dos vizinhos que o acordam a ouvir reggaeton

O aparelho Reggaeton Be Gone foi desenvolvido através de machine learning pelo programador e músico argentino Roni Bandini para bloquear e “atacar” as colunas bluetooth dos vizinhos, que o acordavam de manhã ao som de reggaeton.

Inspirado no TV-B-Gone – um controlo remoto criado em 2004 com o propósito de ligar e desligar televisores – o aparelho de Bandini foi elaborado com recurso a aprendizagem automática. Como? Primeiramente, o programador “treina” o aparelho através da introdução de milhares de músicas de reggaeton, todas elas modificadas para terem a mesma frequência, e utiliza um algoritmo de classificação. Esse algoritmo irá organizar os dados introduzidos e trabalhá-los de acordo com o que é pedido. Bandini cria depois o código através da linguagem de programação Python, fazendo com que o software consiga monitorizar o áudio através de um microfone externo e agir de acordo com o que é captado.

Desta forma, o dispositivo recolhe amostras de áudio transmitidas por colunas ao seu redor e identifica-as de acordo com o algoritmo treinado pelo programador, interceptando-as. De acordo com o jornal El País, sendo o género musical latino identificado, o aparelho irá contra-atacar essa fonte ao enviar diversas solicitações de conexão como forma de a desconectar ou deteriorar a qualidade do som.

Em prática, o Reggaeton Be Gone não conseguiu desconectar completamente as colunas bluetooth, porém conseguiu gerar interferência suficiente para o vizinho as desligar – “definitivamente não é um êxito, porém não é uma derrota”, comenta Bandini no seu blogue.

O Reggaeton Be Gone nas redes sociais

O dispositivo de Roni Bandini tornou-se viral após uma publicação do seu criador na rede social X (anteriormente Twitter) chegar às cinco milhões de visualizações. Vários utilizadores elogiaram o programador argentino pela sua criação, no entanto a sua publicação abriu também um debate sobre a ética inerente à sua utilização e a própria legalidade do dispositivo.

Um inibidor de sinal é um dispositivo elaborado com o intuito de interferir e bloquear sinais sem fios, como dispositivos bluetooth, redes Wi-Fi ou mesmo sistemas de alarme. Estes jammers transmitem sinais de rádio, perturbando e mesmo impossibilitando o funcionamento deste tipo de comunicações.

De acordo com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), os inibidores de sinal, conhecidos também como jammers, não respeitam certos requisitos de directivas da União Europeia.

