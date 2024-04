Apple passa a permitir utilização de peças usadas em reparações de alguns iPhones

A Apple vai permitir a partir do próximo Outono que clientes e fornecedores independentes utilizem peças usadas da marca, incluindo ecrãs, baterias e câmaras, para reparar avarias em alguns dos seus modelos de iPhone, adiantou esta quinta-feira a empresa norte-americana.

A empresa não indicou, no comunicado, quais os modelos de smartphones que vão beneficiar desta medida, mas, em declarações ao The Washington Post, avançou que serão apenas os proprietários do mais recente do iPhone 15, ou posterior.

Até agora, os utilizadores de iPhone eram obrigados a comprar peças novas para garantir a melhor qualidade de utilização, explicou a agência Efe. Outra opção é utilizar peças de reposição de terceiros ou peças usadas retiradas de outros iPhones, mas que não garantem a mesma qualidade dos originais.

Esta situação regista-se porque as peças estão vinculadas ou bloqueadas ao dispositivo com o qual vieram originalmente, uma prática vulgarmente conhecida como "emparelhamento" de peças.

Entretanto, a única forma de restaurar e garantir a mesma qualidade é utilizar peças novas da Apple que não estejam "emparelhadas" com nenhum telefone. "As peças usadas da Apple beneficiarão da mesma funcionalidade e segurança que a calibração de fábrica oferece para peças novas", garantiu a empresa, no comunicado.

Além disso, a Apple anunciou que "adicionará o popular recurso 'bloqueio de activação' às peças do iPhone para evitar que sejam removidas de dispositivos roubados". "Este recurso, muito solicitado por clientes e autoridades, tem como objectivo evitar a reactivação de um iPhone perdido ou roubado, bloqueando-o e, desta forma, reduzir o número de furtos", explicou. "Durante uma reparação, se um dispositivo detectar que uma peça compatível vem de um produto com 'bloqueio de activação' ou 'modo perdido' habilitado, as opções de calibração para essa peça serão restritas", acrescentou a empresa.